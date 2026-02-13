Mutares hat eine Vereinbarung unterzeichnet, das Fußbodengeschäft der Hamberger Industriewerke GmbH zu übernehmen. Die Transaktion soll - vorbehaltlich üblicher behördlicher Genehmigungen - im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden und dient als neue Plattforminvestition im Segment Goods & Services. Für Anleger ist das typisch Mutares: Carve-out/Plattform kaufen, operativ schärfen, Wert heben - und später über Exit oder Strukturmaßnahmen monetarisieren. HARO im Überblick: Premiummarke, zwei Werke, Vertrieb in 70+ Ländern Beim Zielobjekt handelt es sich um das bekannte Fußboden-Geschäft unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin