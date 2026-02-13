Datum der Anmeldung:
12.02.2026
Aktenzeichen:
B9-34/26
Unternehmen:
Ares Management Corporation (USA); Erwerb einer nicht-kontrollierenden Beteiligung an Direct Lending Continuation Fund I SLP (LUX)
Produktmärkte:
Unternehmensbeteiligungen, Vermögensverwaltung
