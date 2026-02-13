Drei Tage lang präsentierten auf der Messe in Essen mehr als 1100 Aussteller ihre Produkte und Ideen. Das Batteriespeicher-Business nimmt mittlerweile viel Raum ein, blickt allerdings mit Sorge auf die anstehenden politischen Entscheidungen. Im nächsten Jahr soll die E-World noch größer ausfallen. Einen wahren Besucheransturm gab es vor allem an den ersten beiden Messetagen der diesjährigen E-World. Und der Eindruck täuschte nicht. Zum Abschluss der dreitägigen Veranstaltung teilte die Messe Essen am Donnerstag mit, dass rund 47. 000 Fachbesucher aus 126 Ländern den Weg zur E-World fanden. Ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland