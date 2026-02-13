Der chinesische PV-Produzent Aiko sichert sich eine Reihe von Patenten für die Rückkontakt-Technologie. So will er seinen Vertrieb von Modulen mit Rückkontakt-Solarzellen in Europa rechtlich absichern. Der Solarmodulproduzent Aiko investiert in den Erwerb von Patenten rund um die Rückkontakt-Technologie von Solarzellen. Wie das Unternehmen mitteilte, will es damit seinen globalen Patentschutz erweitern. Konkret geht es um eine Vereinbarung mit dem in Singapur ansässigen Solarmodulbauer Maxeon, einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
