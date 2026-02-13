Für Rivian-Anleger war 2026 bisher ein Jahr zum Vergessen: Knapp 30 Prozent hat die Aktie seit Jahreswechsel eingebremst und die im November eingeleitete Kursrally fast vollständig zunichte gemacht. Doch am Freitag macht neben den Zahlen ein neues Modell Hoffnung. Das Papier springt um vorbörslich über 20 Prozent. Ist die Rally damit beendet?Am Donnerstagabend hat Rivian für das Schlussquartal einen bereinigten Verlust von 0,54 Dollar je Aktie gemeldet. Hier hatten die Analysten mit 0,69 Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
