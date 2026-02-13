NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursverlusten am Vortag haben sich die US-Börsen am Freitag nach zähem Start etwas berappelt. Mehr als ein moderater Erholungsversuch war das aber nicht. Nach Inflationsdaten für Januar stützte die Hoffnung auf sinkende Zinsen die Kurse etwas. Der Anstieg der Verbraucherpreise war geringer ausgefallen als von Volkswirten erwartet.

Der Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,49 Prozent auf 49.695 Punkte. Im frühen Wochenverlauf war der New Yorker Leitindex noch auf ein Rekordhoch über 50.500 Punkte gestiegen. Der tags zuvor besonders schwache technologielastige Nasdaq 100 stieg am Freitag um 0,90 Prozent auf 24.909 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zog um 0,65 Prozent auf 6.877 Zähler an. Die Wochenbilanz ist derzeit bei allen drei Indizes negativ. Am Montag sind die US-Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

Erneute Zweifel wegen der hohen Investitionen großer KI-Konzerne in Künstliche Intelligenz (KI) hatten am Vortag die Stimmung an den Börsen ein Stück weit getrübt. Solche Zweifel hatten die Techwerte zuletzt immer wieder belastet, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre sehr hoch bewertet sind.

Unter den Einzelwerten schnellte am Freitag der Aktienkurs des Elektroauto-Herstellers Rivian um 27 Prozent nach oben. Der Herausforderer von Tesla lag mit seinem Lieferausblick für 2026 über den Erwartungen von Analysten.

Applied Materials gewannen mehr als 8 Prozent. Der Chip-Ausrüster hatte mit seinem Umsatzausblick für das zweite Geschäftsquartal die Markterwartungen deutlich übertroffen und im ersten Jahresviertel überraschend gut abgeschnitten. Das Unternehmen profitiert weiterhin vom KI-Boom und der Nachfrage nach Speicherchips.

Gefragt waren auch die Aktien des Zimmervermittlers Airbnb. Das Unternehmen überzeugte mit einem überraschend hohen Umsatzausblick für das erste Quartal. Die Papiere legten um über 5 Prozent zu.

Die Aktien von Pinterest, der Online-Pinnwand für Fotos und Grafiken, stürzten um gut 17 Prozent ab. Ein überraschend schwacher Ausblick auf das erste Geschäftsquartal kam nicht gut an./ajx/he

