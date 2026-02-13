Mit der Einigung im Patentstreit und der Lizenzierungsvereinbarung hat der chinesische Photovoltaik-Hersteller seine Basis verbreitert. Nach Ansicht von Aiko schafft dies langfristig Sicherheit für seine Kunden im europäischen Photovoltaik-Markt. Kürzlich legten Aiko und Maxeon ihren seit Jahren schwellenden Patentstreit bei. Aiko darf demnach außerhalb der USA künftig auch Patente von Maxeon zur Rückkontakt (BC)-Technologie nutzen, wie die Vereinbarung vorsieht. Diese beinhaltet auch Patente, die in den nächsten fünf Jahren noch kommen werden. Mit der Patentlizenzierung verfügt Aiko nun über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland