Einer von zwei Bebauungsplänen für die 2023 ans Netz gegangene Photovoltaik-Freiflächenanlage hatte vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg keinen Bestand. Bei der Fertigstellung hatten alle Beteiligten - neben den Projektgesellschaften SEBG und Solarparc das EPC-Unternehmen GP Joule und der Energieversorger Mainova - einhellig die schnelle Umsetzung gelobt. Das Gericht erkannte nun "beachtliche materielle Mängel". Der Fortbestand der Anlage dürfte indes nicht gefährdet sein. Mit 180 Megawatt Leistung gehört der Solarpark Boitzenburger Land in der brandenburgischen Uckermark zu den größten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
