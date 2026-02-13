© Foto: Paul Sancya/AP/dpaUmdenken nach Auslaufen der Umweltprämie: Rivian setzt auf erschwinglichere Elektrofahrzeuge: Die US-Amerikaner kündigen ein günstiges Einstiegsmodell an und die Aktie schießt mehr als 20 Prozent hoch.Das Unternehmen setzt auf ein neues R2-SUV, das im zweiten Quartal zu einem Preis von rund 45.000 US-Dollar eingeführt wird. Damit orientiert sich Rivian an Wettbewerber Tesla, dessen Model Y als ähnliche Preisklasse gilt. Der Wechsel zu erschwinglicheren Fahrzeugen markiert eine strategische Wende, die auch in der gesamten Branche zu beobachten ist. Denn nach dem Auslaufen der Steuervergünstigung in Höhe von 7.500 US-Dollar sowie anderen Änderungen der Trump-Administration haben viele …Den vollständigen Artikel lesen
