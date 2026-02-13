Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat schon seit ihrem Amtsantritt vor einem Jahr angekündigt, den Ausbau der Erneuerbaren unter Druck zu setzen. So kündigte sie die Abschaffung der festen Einspeisevergütung für Photovoltaik-Dachanlagen an, will den Business Case - also die Wirtschaftlichkeit der erneuerbare Energien - verschlechtern und forderte, den Ausbau der Erneuerbaren an den (viel zu […]Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat schon seit ihrem Amtsantritt vor einem Jahr angekündigt, den Ausbau der Erneuerbaren unter Druck zu setzen. So kündigte sie die Abschaffung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland