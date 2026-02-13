New York - Nach den deutlichen Kursverlusten am Vortag ist an den US-Börsen am Freitag eine Erholung im frühen Handel ausgeblieben. Nach Inflationsdaten für Januar gab die Hoffnung auf sinkende Zinsen den Kursen keinen Auftrieb. Der Anstieg der Verbraucherpreise fiel geringer aus als von Volkswirten erwartet. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt knapp im Minus bei 49.424 Punkten. Im frühen Wochenverlauf war der Dow noch auf ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
