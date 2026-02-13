Partnerschaft stärkt die Position von Volue als europäischer Marktführer im Bereich Elektrifizierungstechnologie

Volue, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Elektrifizierung und Energietechnologie, gab heute bekannt, dass TA Associates ("TA"), eine weltweit führende Private-Equity-Gesellschaft, neben Advent International ("Advent"), Generation Investment Management ("Generation") und Arendals Fossekompani als neuer strategischer Investor hinzugekommen ist.

In den letzten 18 Monaten hat Volue eine strategische Umgestaltung durchlaufen, um seinen Fokus auf den Energiesektor zu schärfen. Während dieser Zeit hat Volue nicht zum Kerngeschäft gehörende Aktivitäten veräußert und in gezielte F&E-Innovationen und strategische Akquisitionen investiert, um Volue als führenden Anbieter von integrierten Technologielösungen für den Stromhandel und die Stromerzeugung, die Netzoptimierung und die Energiemarktanalyse weiter zu positionieren.

Volue ist in einem der derzeit wichtigsten Märkte tätig und bietet Technologien, mit denen Versorgungsunternehmen, Netzbetreiber, Händler und Energieerzeuger die zunehmende Komplexität, Geschwindigkeit und regulatorischen Anforderungen bewältigen und gleichzeitig die Energiewende meistern können. Die Elektrifizierung ist eine Grundlage für wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit, insbesondere in einer Zeit, in der die weltweite Energienachfrage deutlich steigt.

Künstliche Intelligenz ist heute ein struktureller Bestandteil moderner Energiesysteme. Durch die Kombination von fundiertem Fachwissen, hochwertigen Zeitreihendaten und missionskritischer Betriebssoftware hat Volue eine KI-gesteuerte integrierte Informationsplattform entwickelt, die darauf ausgelegt ist, die sich wandelnden Anforderungen der globalen Energiemärkte zu unterstützen.

Die Investition von TA zeugt von einer starken Überzeugung hinsichtlich der Strategie, der Leistung und des langfristigen Wachstumspotenzials von Volue. Das anhaltende Engagement der bestehenden Aktionäre Advent, Arendals Fossekompani und Generation in Verbindung mit dem Kapital und der Erfahrung von TA bei der Skalierung von Technologieunternehmen stärkt die Fähigkeit von Volue, Innovationen, Expansion und strategische M&A-Aktivitäten zu beschleunigen.

Stephan Sieber trat am 1. Januar als Chief Executive Officer bei Volue ein. Unter seiner Führung tritt das Unternehmen in die nächste Phase seines fokussierten und beschleunigten Wachstums ein.

"Volue agiert im Zentrum einer der wichtigsten Transformationen unserer Generation. Energiesysteme werden immer komplexer, digitaler und vernetzter. Der Übergang zur Elektrifizierung ist keine Option, sondern grundlegend für die Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit unserer Gesellschaften. Ich bin überzeugt, dass Volue ein enormes Potenzial hat, diese Zukunft mitzugestalten. Da ich bereits in der Vergangenheit mit TA zusammengearbeitet habe, weiß ich um die Stärke und Zuverlässigkeit, die sie als Partner mitbringen. Ich freue mich sehr, sie neben Advent, Arendals Fossekompani und Generation willkommen zu heißen, während wir unsere Reise beschleunigen", sagte Stephan Sieber, CEO von Volue.

"Das Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien führt zu einem rapide steigenden Bedarf an fortschrittlicher, KI-gestützter Technologie zur Unterstützung kritischer Entscheidungsprozesse. Wir glauben, dass Volue damit die Position hat, sich zu einem führenden Anbieter von Intelligence- und Execution-Lösungen auf dem Markt zu entwickeln. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Management und unseren Mitgesellschaftern Advent, Generation und Arendals Fossekompani, um Volue auf seinem Weg zu unterstützen", so Morgan Seigler, Max Cancre und Laurent Indekeu von TA.

Über Volue

Volue ist ein weltweit führender Anbieter von Elektrifizierungstechnologie und bietet eine integrierte Plattform, die den gesamten Energielebenszyklus unterstützt, von Daten und Prognosen über den Handel und die Anlagenoptimierung bis hin zum Netzmanagement, und Kunden dabei hilft, sich in einem immer komplexer werdenden Energiesystem zurechtzufinden. Das Unternehmen bietet marktführende Preis-, Erzeugungs- und Nachfrageprognosen, automatisierten Handel und Marktzugang, Multi-Asset-Optimierung für Wasser-, Wärme-, Batterie-, Wind- und Solarportfolios, 24/7-Anlagenbetrieb sowie fortschrittliche Lösungen für Verteilungsnetzbetreiber, die eine rasche Elektrifizierung und Dezentralisierung bewältigen müssen. Mit mehr als 750 Mitarbeitern, die über 2.500 Kunden in mehr als 40 Ländern betreuen, hat Volue seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen, und ist weltweit tätig. Das Unternehmen unterstützt Energieerzeuger, Händler, Verteilernetzbetreiber und andere Marktteilnehmer dabei, ihre Effizienz zu verbessern, Risiken zu managen und stärkere wirtschaftliche Ergebnisse auf den globalen Strommärkten zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.volue.com/.

Über TA

TA ist eine weltweit führende Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf die Skalierung des Wachstums profitabler Unternehmen konzentriert. Seit 1968 hat TA in mehr als 560 Unternehmen in seinen Kernbranchen investiert, darunter Technologie, Unternehmensdienstleistungen, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen. TA nutzt seine fundierte Branchenexpertise und seine strategischen Ressourcen und arbeitet mit Managementteams weltweit zusammen, um hochwertigen Unternehmen dabei zu helfen, nachhaltigen Wert zu schaffen. Das Unternehmen hat bis heute 65 Milliarden US-Dollar an Kapital aufgebracht und beschäftigt mehr als 160 Investmentexperten in seinen Niederlassungen in Boston, Menlo Park, Austin, London, Mumbai und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie unter www.ta.com.

