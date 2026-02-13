Zürich - Der US-Dollar hat sich am Freitagnachmittag nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für den Monat Januar leicht abgeschwächt. Der Wert fiel etwas unter den Erwartungen aus, was somit für mögliche weitere Zinssenkungen der US-Notenbank in der mittleren Frist sprechen würde. Das USD/CHF-Paar notierte am späteren Nachmittag bei 0,7687 nach 0,7701 um die Mittagszeit. Auch zum Euro hat der Greenback etwas eingebüsst: das USD/EUR-Paar stieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
