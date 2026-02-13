Cortina d'Ampezzo - Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo haben die deutschen Skeleton-Herren die Silber- und die Bronzemedaille gewonnen. Während Gold an Matt Weston aus Großbritannien ging, landete Axel Jungk auf dem zweiten und Christopher Grotheer auf dem dritten Podiumsplatz.



Für die beiden Deutschen ist es jeweils das zweite olympische Edelmetall. Grotheer war als Titelverteidiger in den Wettbewerb gegangen, während Jungk 2022 bei den Olympischen Winterspielen in Peking ebenfalls die Silbermedaille gewonnen hatte. Für den Platz ganz oben auf dem Podium hat es am Freitag aber nicht gereicht, da der Brite Weston einen nahezu fehlerfreien Wettbewerb absolvierte.



Im Medaillenspiegel liegt Deutschland derzeit hinter Norwegen, Italien, den USA und Frankreich auf dem fünften Rang. Das deutsche Team kommt bisher auf vier Gold-, vier Silber- und drei Bronzemedaillen.





