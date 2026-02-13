Hallo zusammen! Mein Name ist Jürgen und ich bin nun fast 50 Jahre jung, seit 2007 verheiratet und Vater eines Sohnes und einer Tochter. Wir leben in der Metropolregion Rheinland, zwischen Köln und Aachen in einem Einfamilienhaus in einem Dorf. Auf X bin ich als Aktionär0815 unterwegs. Ich arbeite als Beamter, meine Frau ist ausgebildete Bankkauffrau und Diplom-Juristin und seit einigen Jahren Hausfrau. Ich möchte Euch an meinem Weg des Vermögensaufbaues ...Den vollständigen Artikel lesen ...
