Brüssel - Der EU-Kommissar für Klimaschutz und sauberes Wachstum, Wopke Hoekstra, spricht sich für einen Ausbau der Atomkraft in der Europäischen Union aus. "Wir werden Kernenergie brauchen", sagte Hoekstra der "Welt am Sonntag". "Natürlich muss Kernenergie sicher und geschützt betrieben werden, aber wir brauchen sie noch über Jahrzehnte."



Hoekstra nannte die Elektrifizierung möglichst vieler Wirtschaftsbereiche ein Mittel zur Stärkung der europäischen Wirtschaftskraft und Resilienz. "Wir müssen mit einer Kombination aus Klimaschutz, Wettbewerbsfähigkeit und Unabhängigkeit fortfahren, und Elektrifizierung ist ein Rezept, das für alle drei Ziele funktioniert", sagte der frühere Finanz- und Außenminister der Niederlande. "Mehr Kernenergie, mehr erneuerbare Energien, mehr Batterien: Es hilft dem Klima, aber es hilft ebenso, die Endenergiepreise endlich zu senken."



Die geplante Einführung eines europaweiten Emissionshandels für die Sektoren Verkehr und Gebäude sei vor diesem Hintergrund wichtig, so Hoekstra. Der eigentlich für 2027 geplante Beginn des "ETS2" war aber auf Drängen osteuropäischer Länder aus Sorge vor zu hohen Benzin-, Gas- und Heizölpreisen bereits um ein Jahr verschoben worden. Er sei "überzeugt, dass der ETS2 politisch durchsetzbar ist und eingeführt werden wird", sagte Hoekstra. "Denn der Emissionshandel-2 ist der Anreiz zur Elektrifizierung. Und Elektrifizierung wird als No-regret-Strategie von der Industrie quer durch alle Branchen - auch von den eher zögerlichen - weitgehend anerkannt."





