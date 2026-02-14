Bonn - Der Präsident des Bundesrechnungshofs, Kay Scheller, kritisiert die Strukturen im Beschaffungsamt der Bundeswehr scharf. Zwar seien diese Strukturen auch deshalb entstanden, um zu verhindern, dass Geld versickert, sagte er der "Welt am Sonntag". "Aber sie haben im Laufe der Jahre zu einem System der organisierten Verantwortungslosigkeit geführt: Alle sichern sich immer nochmal ab und nochmal ab. Das können wir uns nicht mehr leisten."



Es gebe in dem Amt zu viele Akteure. "Das Gebot der Stunde ist: Komplexität runterfahren", sagte der Rechnungshofpräsident. "Wir müssen die Experten auch in die Lage versetzen, Entscheidungen zu treffen. Wir müssen die Geschwindigkeit in der Entscheidungsfindung erhöhen."



Es verändere sich derzeit rasant, was die Streitkräfte für das Bestehen auf dem Gefechtsfeld der Zukunft brauchen. "Wir haben nicht jahrelang Zeit, den Bedarf zu prüfen", sagte Scheller. Trotzdem müsse die Beschaffung wirtschaftlich erfolgen. "Wir müssen Komplexität reduzieren, Geschwindigkeit erhöhen, ohne die Kontrollmechanismen aufzugeben. Das kann man schaffen und da ist noch Luft nach oben."





© 2026 dts Nachrichtenagentur