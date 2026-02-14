Berlin - Der Deutsche Städtetag hat die Kürzungen bei Integrationskursen durch die Bundesregierung scharf kritisiert. Die geplanten Zugangsbeschränkungen zu den Sprachkursen seien "kein gutes Signal", sagte Christian Schuchardt, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben).



Die freiwilligen Teilnehmer an Integrationskursen würden "rund die Hälfte" aller Teilnehmer ausmachen. "Wenn diese Teilnehmer wegbrechen, kann vielerorts die Mindestteilnehmerzahl der Kurse nicht mehr erreicht werden", hob Schuchardt hervor.



Integrationskurse richten sich an Menschen ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen. Zuletzt war bekanntgeworden, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) seit Ende November keine Berechtigungsscheine für eine freiwillige Teilnahme an den Kursen mehr ausstellt. Das Innenministerium will laut eigenen Angaben Geflüchtete mit dauerhafter Bleibeperspektive bei der Teilnahme bevorzugen. Hintergrund sind demnach auch Einsparungen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums kostet ein Kurs für jeden Teilnehmer mehrere Tausend Euro.



Der Deutsche Städtetag hob hingegen hervor, dass die in den Kursen vermittelte Sprachkompetenz und das Orientierungswissen über Deutschland "der Schlüssel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort" seien, so Hauptgeschäftsführer Schuchardt. "Gerade für Integrationswillige brauchen wir Integrationsangebote, ansonsten dauert die Integration einfach viel länger, wenn sie überhaupt gelingt." Zudem verwies Schuchardt auf die finanziellen Folgen. "Jeder Geflüchtete und Asylbewerber, der in Arbeit kommt, entlastet die Städte von Sozialausgaben. Ohne Integrationskurse wird eine Arbeitsaufnahme aber fast unmöglich."





