Seine Majestät König Mohammed VI möge Gott ihm beistehen in Begleitung von S.K.H. Kronprinz Moulay El Hassan stand am Freitag im Königlichen Palast in Casablanca an der Spitze der Präsentation und Grundsteinlegung des Projekts für den Bau einer Fahrwerksfertigungsanlage für Safran in Nouaceur. Dieses Projekt stellt Marokko als bevorzugten Standort und echten integrierten Industrieteilnehmer im Herzen der globalen Wirtschaft in den Blickpunkt.

Die Anlage gilt als eines der größten Fertigungszentren der Welt für Safran Landing Systems und repräsentiert eine Investition von mehr als 280 Millionen Euro. Sie wird 500 Arbeitsplätze schaffen und mit 100 Prozent dekarbonisierter Energie betrieben, eine zusätzliche Attraktion für neue Zulieferer innerhalb des marokkanischen Ökosystems. Der künftige Standort befindet sich innerhalb der integrierten Luftfahrt- und Weltraumplattform Midparc.

Die Anlage verschafft dem Königreich fortschrittliche Fähigkeiten in den Bereichen Präzisionsbearbeitung, hochtechnologische Montage, Prüfung, Zertifizierung und fortschrittliche Wartung. Die dem Airbus A320 gewidmete Anlage wird nach den höchsten Standards gebaut und mit modernen, leistungsstarken Produktionsmitteln ausgestattet.

Das Projekt zeigt, dass Seine Majestät der König von Marokko der industriellen Entwicklung des Landes hohe Aufmerksamkeit schenkt, und unterstreicht die vom König geförderte Dynamik mit dem Ziel, das Königreich als wettbewerbsfähige Industrieplattform auf globaler Ebene zu positionieren.

Ryad Mezzour, Minister für Industrie und Handel, wies darauf hin, dass Marokko innerhalb von zwei Jahrzehnten den Rang einer weltweit anerkannten Luftfahrtplattform erreicht habe. In diesem Zusammenhang nehme Safran, ein Partner des Königreichs seit über 25 Jahren, einen ganz besonderen Platz ein, da es den Auftrieb der nationalen Industrie unterstützt habe.

Die Anlage wird auf einer Fläche von mehr als sieben Hektar errichtet. Mezzour sagte, dass die Fertigung von Fahrwerken in Marokko die Bewältigung komplexer Technologien unter Beweis stelle und einen neuen Fortschritt bei der konsolidierten Integration in globale Wertschaffungsketten markiere. Das Projekt eröffne Aussichten für die Jugendlichen von Marokko, von denen 25.000 Kräfte bereits in dem Sektor tätig seien.

Safran Chairman Ross McInnes begrüßte die Fortsetzung der Partnerschaft und erinnerte an die Eröffnung des Industriekomplexes für Flugzeugtriebwerke im vergangenen Oktober unter dem Vorsitz seiner Majestät des Königs. Das Projekt werde die verstärkte Produktion des Airbus A320 unterstützen und Vorarbeit für künftige Flugzeuggenerationen leisten.

Zum Abschluss der Zeremonie leitete seine Majestät der König die Unterzeichnung der Absichtserklärung bezüglich des Projekts.

