ZenaTech: Drohnen-Vermessung erobert Floridas Golfplätze

ZenaTech erweitert das Leistungsangebot seiner Drone-as-a-Service-Plattform und bringt drohnengestützte Vermessungs- und Kartierungsdienste nun auch gezielt auf Golfplätzen zum Einsatz. Der Start erfolgt in Florida, einem der wichtigsten Golfmärkte der USA, gefolgt von einer schrittweisen Expansion im gesamten Land. In den vergangenen zwölf Monaten hat das Unternehmen bereits Vermessungsaufträge auf fünf Turniergolfplätzen erfolgreich abgeschlossen, die von einem international renommierten ehemaligen Profigolfer und heute aktiven Golfplatzarchitekten entworfen wurden. Diese Projekte dienten als praxisnaher Testlauf und schufen sowohl einen technischen als auch operativen Rahmen, um den Service im gesamten DaaS-Netzwerk zu skalieren.

Florida bietet dafür ideale Voraussetzungen. Der Bundesstaat gilt als Hotspot für Golfreisen und ist zugleich für anspruchsvolle ökologische Bedingungen bekannt, etwa bei Rasengesundheit und Entwässerung. Genau hier entfalten präzise Drohnenvermessungen ihren Mehrwert. Aufbauend auf den bereits durchgeführten komplexen Flügen über designorientierte Golfplätze nutzt ZenaTech das gewonnene Know-how, um Teams auszubilden und die Leistungen auf weitere DaaS-Standorte in Florida auszurollen. Ziel ist es, Vermessungs- und Wartungsdienste für Golfplätze schrittweise über eine nationale Plattform anzubieten.

Präzise Daten als Grundlage für effiziente Platzpflege

Aktuell wird das Golfplatz-DaaS-Angebot von einer der sieben ZenaTech-Niederlassungen in Florida erbracht, die über ein spezialisiertes Expertenteam verfügt. Mithilfe drohnenerfasster Daten und spezieller Kartierungssoftware entstehen hochauflösende topografische, bathymetrische und vegetationsbezogene Auswertungen. Diese liefern schneller und effizienter belastbare Entscheidungsgrundlagen als klassische Bodenvermessungen. ZenaTech plant, diese Kompetenzen zunächst auf ganz Florida und anschließend auf weitere strategisch wichtige US-Märkte auszuweiten.

Die zugrunde liegende Drone-as-a-Service-Plattform ist darauf ausgelegt, Unternehmens- und Regierungskunden einen flexiblen Zugang zu drohnenbasierten Dienstleistungen zu ermöglichen. Ob On-Demand oder im Abonnement - Kunden profitieren von höherer Geschwindigkeit, besserer Datenqualität und geringerer Komplexität, ohne selbst in teure Technik investieren zu müssen. Das Leistungsspektrum reicht von Vermessung und Inspektion über Wartung und Hochdruckreinigung bis hin zu Bestandsmanagement und Präzisionslandwirtschaft.

Durch die Übernahme etablierter, profitabler Dienstleister, die bislang noch ohne moderne Drohnentechnologie arbeiten, baut ZenaTech ein globales, multiservicefähiges DaaS-Netzwerk auf kommunaler Ebene auf. Der Fokus liegt auf wiederkehrenden Kunden, stabilen Umsätzen und der Integration einer neuen Generation von Drohnenlösungen, die auf Präzision, Sicherheit und datengetriebene Effizienz ausgelegt sind. Parallel treibt das Unternehmen den internationalen Ausbau seines Standortnetzes und die kontinuierliche Erweiterung neuer Dienstleistungen voran - ein Ansatz, der langfristig zusätzliche Wachstumsperspektiven eröffnet.

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

