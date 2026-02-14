München (ots) -Romantischer geht's nicht am Valentinstag in Saarbrücken: In der Halbzeit gibt's auf dem Rasen einen Heiratsantrag, dazu funkt es beim 2:0 gegen Stuttgart II sofort zwischen dem Team, immerhin 16 Spiele sieglos, und dem neuen Trainer Argirios Giannikis. "Die Mannschaft ist intakt", sagt der Ex-1860-Trainer Coach schon vor seinem Debüt und liefert umgehend den Beweis: "Die Jungs haben es trotz der Last, die sie tragen mussten, gut gemacht." Giannikis mahnt, weil es trotz Siegs dennoch nur 3 Zählern Vorsprung auf die Abstiegsränge sind. Emotional wird es um Angreifer Kai Brünker, der seinen Treffer zum 2:0 seinem verstorbenen Vater an dessen Geburtstag widmet: "Ich wusste: Wenn ich spiele, gibt er mir irgendwie die Kraft, dass dabei etwas herumkommt. An der Stelle: Danke Papa, da oben."Im Aufstiegsrennen wird das Feld der Top-Kandidaten ordentlich durcheinandergewirbelt: Der MSV Duisburg kassiert seine höchste Saisonniederlage beim 1:6 in Wiesbaden, jetzt Fünfter und nur 2 Punkte vom Relegationsplatz weg. "Das war sehr männlich. Wir haben uns nun eine Position erarbeitet durch dieses Topspiel. Das war vor 3 Monaten gar nicht denkbar", sagt Wiesbadens Trainer Daniel Schnerning über "das beste Spiel" unter seiner Ägide. Fatih Kaya trifft erstmals als Profi viermal: "In der Jugend ist das schon mal passiert. Gegen solch einen Gegner vor solch einer Kulisse ist das aber geiler."Duisburgs Kapitän Alexander Hahn beklagt dagegen die "Nicht-Leistung" der Zebras: "Wir hatten fatale Ballverluste und weite Abstände. Das ist maximal frustrierend." Nutznießer ist der SC Verl, der sich nach dem 3:1-Heimsieg gegen Hoffenheim II zumindest bis Sonntag an die Spitze vorschiebt. MSV-Trainer Hirsch zur Pleite: "So darf man beim MSV keine Spiele verlieren."Fünf Tore geschossen, keins kassiert: der TSV 1860 München hat die zuletzt mauen Leistungen auf dem Kartoffelacker in Havelse kämpferisch beantwortet. Münchens Trainer Markus Kauczinski über den ersten Sieg im Kalenderjahr: "Das Jahr 2026 fängt für uns jetzt erstmal an", aber auch mahnt: "Wir müssen besser werden."Als aktuell Achter empfangen die Löwen zum "Hammerspiel" am nächsten Sonntag (ab 13.15 Uhr live) Hansa Rostock, das im Spitzenspiel gegen Osnabrück erneut spät eine Führung hergibt und 2:2 spielt. "Wenn du 2 Tore gegen die beste Abwehr der Liga machst, musst du das Spiel zu Hause auch gewinnen", ärgert sich Rostocks Trainer Daniel Brinkmann erneut. Hansa wartet weiter auf einen Sieg gegen eine Top-5-Mannschaft. Osnabrücks Torschütze Robin Meißner untermauert die von Trainer Timo Schultz in der Vorwoche öffentlich kommunizierten Aufstiegsambitionen: "Wir können uns damit identifizieren."RWE erfüllt mit dem 3:2 gegen Regensburg einen enormen Erwartungsdruck, wie Trainer Uwe Koschinat unterstreicht - die Fans fordern unmissverständlich den Aufstieg: "Trotzdem werden wir es am Ende nur schaffen, wenn alle dieses Ziel positiv sehen - jeden Spieltag. Wir werden es nicht schaffen, wenn wir uns permanent einem Skeptiker begegnen müssen."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen des 24. Spieltags der 3. Liga am Samstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's in der 3. Liga bei MagentaSport am Sonntag, u.a. ab 13.15 Uhr mit der Partie Energie Cottbus gegen Waldhof Mannheim. In der Google Pixel Frauen-Bundesliga trifft u.a. ab 13.45 Uhr der VfL Wolfsburg auf die SGS Essen - live bei MagentaSport. Rot-Weiss Essen - SSV Jahn Regensburg 3:2Regensburg legt den Turbo ein und erzielt nach 14 Sekunden das 1:0. Die Gastgeber zeigen sich davon unbeeindruckt und gleichen noch vor der Pause aus. Der Essener 3:1-Führung hat der SSV nur noch ein Tor entgegenzusetzen, sodass RWE als Fünfter, punktgleich mit dem Relegationsplatz, im 9. Spiel in Folge ungeschlagen bleibt. Regensburg bleibt auf Rang 14 vier Punkte vor der Abstiegsregion.Balsam für die Seele: Essens Trainer Uwe Koschinat und seine Spieler bekommen das Lächeln im Kreis nach dem Spiel nicht mehr aus dem Gesicht. Uwe Koschinat, Trainer Essen: "Es ist nicht leicht, in einem solchen Spiel so früh in Rückstand zu geraten, mit den Unruhen im Vorfeld. Das hat die Mannschaft hervorragend gemacht. Es war nicht nur Kampf. Es ist eine Grundvoraussetzung, an der Hafenstraße zu kämpfen. Das hat meine Mannschaft noch nie nicht getan. Wir haben auch unfassbar viele gute fußballerische Momente gehabt und ein wahnsinniges Tempo angeschlagen. Beide Dinge kamen zusammen, die man hier in Essen sehen will."... über das 0:1 nach 14 Sekunden: "Das war natürlich ein harter Nackenschlag. Ich muss allen ein Riesenkompliment machen. Wir haben danach weitergespielt, als ob es dieses 0:1 nicht gegeben hätte. Dann haben wir sehr schnell die Spielkontrolle übernommen."... über die nächsten Gegner Osnabrück und Rostock und das Aufstiegsrennen: "Das ist eine Riesenherausforderung für uns. Man hat das Gefühl, es juckt keinen so richtig, aber ich werde nicht müde, es zu betonen: Mit der Verhinderung des Abstiegs war sofort klar: Jetzt bitte nächstes Jahr aufsteigen. Unsere Mannschaft ist eine sehr gute Mannschaft, die eine unheimliche innere Stärke hat. Trotzdem werden wir es am Ende nur schaffen, wenn alle dieses Ziel positiv sehen - jeden Spieltag. Wir werden es nicht schaffen, wenn wir uns permanent einem Skeptiker begegnen müssen. Wir kommen mit Sicherheit nicht jede Woche an unsere absolute Leistungsgrenze. Aber als Rot-Weiss Essen, das letztes Jahr mit eineinhalb Beinen in der 4. Liga stand, diese Saison nur dreimal zu verlieren, das muss eine wahnsinnige innere Stärke sein. Man sollte dieser Mannschaft vertrauen, denn man kann ihr nicht absprechen, dass sie alles rausholt und eine wahnsinnige Geschlossenheit hat." Essens Jannik Hofmann, der sein erstes Tor als Profi zum 2:1 mit einem Salto feierte: "Das letzte Spiel in Aachen war nicht unser bestes Spiel. Aber die Fans waren dann da und wir haben unseren Power-Fußball gemacht und sehr gut gespielt. Es hat nicht alles geklappt, aber die fußballerischen Aspekte waren super." Marcus Steegmann, Direktor Profifußball Essen, über den Abgang von Vizekapitän Ahmet Arslan nach Sidney: "Er war hier Führungsspieler und hat eine fantastische Rückrunde gespielt. Deswegen hatte er einen Riesenanteil an einem sehr souveränen Klassenerhalt in der letzten Saison. Richtig ist aber auch, dass sich gerade in dieser Hinrunde andere Spieler auf der Position extrem in den Vordergrund gespielt haben. Dazu möchte der Trainer ein Tempo-Profil haben. Das haben wir dann auch nochmal nachverpflichtet. Das hat uns am Ende dazu bewogen, im Trainingslager mit ihm ein sehr ernstes, sehr hartes Gespräch unter Männern zu führen. Er hat letztlich für sich den Wunsch verspürt, sich im Winter verändern zu wollen. Den haben wir ein Stück weit schweren Herzens entsprochen, weil er ein sehr verdienter Spieler hier war und viel für den Verein geleistet hat." Michael Wimmer, Trainer Regensburg: "Es waren genau 10 Minuten, wo wir 2 Tore aus dem Nichts kriegen. Nach der Halbzeit waren wir sogar richtig gut im Spiel. Wir hatten etliche Chancen, die leider nicht reingegangen sind. Dann hat Essen es reif heruntergespielt. Nichtsdestotrotz: Die Mannschaft hat nicht aufgegeben, sie war wieder da. Wir können dagegenhalten und haben hier in dem Stadion mit der Atmosphäre gegen eine Topmannschaft auf Augenhöhe agiert haben. Mit ein bisschen mehr Glück können wir sogar einen oder drei Punkte mitnehmen. Das muss uns Selbstvertrauen geben." FC Hansa Rostock - VfL Osnabrück 2:2Rostock bezwingt die beste Defensive der Liga aus Osnabrück gleich zweimal und bleibt trotzdem im 3. Spiel in Folge sieglos. Der VfL gleicht in der 87. Minute zum 2:2 aus und ist im Jahr 2026 weiter ungeschlagen. Auf Platz 4 ist Osnabrück punktgleich mit dem Dritten Duisburg und hat 3 Punkte Vorsprung auf den Siebten Rostock.Daniel Brinkmann, Trainer Rostock: "Wir waren vor allem in der 1. Halbzeit die dominantere Mannschaft. In der 2. Halbzeit war es insgesamt etwas ausgeglichener. Wenn du 2 Tore gegen die beste Abwehr der Liga machst, musst du das Spiel zu Hause auch gewinnen. Da haben wir zweimal Pech gehabt. Das wird uns trotzdem nicht umwerfen, sondern wir schütteln das ab und sollten es auch nicht zu negativ sehen. Unter dem Strich war es keine verkehrte Leistung." Andreas Voglsammer, Rostocker Torschütze zum 2:1: "Es war die erwartete taktische Abwehrschlacht. Wir dürfen niemals die 2 Punkte herschenken. Letzte Woche schon, jetzt wieder. Es ist absolut bitter. Trotzdem müssen wir dranbleiben und weitermachen. In einer gewissen Weise haben wir auch wieder einen Punkt gutgemacht. Es ist aber einfach nur bitter, dass man das Spiel hier nicht gewinnt." Ronald Maul, Vorstandsvorsitzender Hansa Rostock, vor dem Spitzenspiel über dessen Charakter der Standortbestimmung im Aufstiegsrennen: "Die direkten Duelle sind überhaupt nicht mehr wert als die anderen Duelle. Aber sie sind natürlich schon wichtig und sie machen etwas mit einer Mannschaft und der Liga. Wenn man diese Spiele gewinnt, ist das ein Ausrufezeichen."... über die Aussagen des Gewerkschaftsvorsitzenden der Polizei, Christian Schumacher, der vor einem Rostocker Aufstieg gewarnt hat: "Zunächst waren wir total überrascht, dass solche Sachen medial breit getreten werden. Wir haben uns bewusst nicht dazu geäußert. Für uns geht es in erster Linie darum, dass wir intern mit unseren Netzwerk-Partnern und direkten Ansprechpartnern in einem sehr guten Austausch sind. Wenn die Gewerkschaft der Polizei das vielleicht ein bisschen anders sieht, dann ist das deren Einschätzung. Insgesamt haben wir aber ein sehr gutes Miteinander. Wir wollen aufsteigen, wir haben das Ziel. Wenn uns das sportlich gelingt, wird uns alles andere auch gelingen - letztlich waren wir auch schon in der 2. Liga." Timo Schultz, Trainer Osnabrück: "Es ist ein bisschen zwiegespalten. Aufgrund des Spielverlaufs müssen wir den Punkt mitnehmen. Wir waren ganz gut drin und hatten die ein oder andere gute Chance, aber Rostock hat auch noch einen Lattenkracher. Dementsprechend bin ich mit dem 2:2 irgendwie ein Stück weit zufrieden." Robin Meißner, Osnabrücker Torschütze zum 1:1: "Es wäre hintenraus ein bisschen mehr drin gewesen. Aber das zeigt uns die Mentalität der Mannschaft, dass wir hier stehen und mit dem Punkt nicht ganz so zufrieden sind."... über die offen ausgesprochenen Aufstiegsambitionen von Trainer Timo Schultz: "Er sagt das ja nicht nur, weil er Lust darauf hat, sondern da steckt etwas hinter. Wir können uns damit identifizieren." Joe Enochs, Direktor Profifußball VfL Osnabrück, in der Halbzeit über die Aufstiegsambitionen: "Wir merken, dass wir eine sehr gute Truppe haben und gute Ergebnisse holen. Dieses Selbstbewusstsein, immer haben zu wollen, finde ich erfrischend. Daran werden wir auch gemessen. Wir sind von der Mannschaft und vom Trainerteam überzeugt. Wenn wir oben stehen, wieso nicht?" SV Wehen Wiesbaden - MSV Duisburg 6:1Was für ein Ausrufzeichen von Wehen Wiesbaden im Aufstiegskampf, was für ein Spiel für Fatih Kaya: Gegen den MSV Duisburg fährt der SVWW beim 6:1 den 5. Heimsieg im 5. Heimspiel unter Coach Daniel Scherning ein. 4 Treffer steuert allein Fatih Kaya bei. Das ist ihm als Profi noch nie gelungen. Den letzten Viererpacker in Liga 3 feierte Timmy Thiele (für Cottbus am 28.9.2024). Kaya bildet mit Moritz Flotho (1 Treffer) aktuell ein Sturmtraumpaar: 8 der letzten 10 Treffer des SVWW gehen aufs Konto des Duos. 5 Spiele, 13 Punkte: 2026 ist kein Team besser als Wiesbaden. Sechs Gegentore gab es für den MSV Duisburg in der 3. Liga letztmals 2022 gegen 1860 München (0:6). Nach 3 Siegen aus 4 Spielen bedeutet die Pleite für den ambitionierten Aufsteiger einen herben Dämpfer.Daniel Scherning, Trainer SV Wehen Wiesbaden, bleibt als Trainer von Wiesbaden daheim ungeschlagen und rückt 2 Punkte an Duisburg heran: "Das war das beste Spiel unter mir. Wir sind stolz auf die Leistung. Das war sehr männlich, sehr ziel Auch Florian Hübner hat das in der Dreierkette gegen Lex Tyger Lobinger hervorragend verteidigt. Wir haben uns nun eine Position erarbeitet durch dieses Topspiel. Das war vor 3 Monaten gar nicht denkbar." Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=QVlxV1JGTHBIVk5MeS9iZ3EwZmd1aUxEa2s1L0RBTHdDY0RDb0xpa0tTQT0=Fatih Kaya, SV Wehen Wiesbaden, trifft erstmals als Profi viermal in einem Spiel: "Ich habe von unserer Media-Abteilung Blumen für die 4 Tore bekommen. Die nehme ich gern mit nach Hause und meine Frau findet sicher einen Platz dafür. Der Spielball kommt neben den Ball vom Doppelpack im DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern München. Das war mein erster Viererpack der Profikarriere. In der Jugend ist das schon mal passiert. Gegen solch einen Gegner vor solch einer Kulisse ist das aber geiler. Ich wurde ja häufiger gefragt, ob ich eine Torflaute habe... Nun sagt man vielleicht andere Dinge. Noch viel wichtiger war unser überzeugender Auftritt. Mit meiner Art und Weise will ich auf dem Platz helfen. Die Mannschaft wird auf jeden Fall was von mir bekommen, denn das war außergewöhnlich. Wir haben nun die Mischung reingekriegt. Auch die Ergänzungsspieler nehmen nun ihre Rolle an und man sieht, was möglich ist, wenn wir zusammenhalten. Das müssen wir beibehalten. Das macht erfolgreiche Mannschaften aus. Daniel Scherning weiß genau, an welchen Stellschrauben er drehen muss, um uns scharf zu kriegen. Jeder fühlt sich wertgeschätzt. In den letzten Wochen waren wir nicht so zielstrebig. Das haben wir gegen Duisburg gut hingekriegt." Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=elQ1N2Y2emxUZGNvV0hPSjd6U1ExeTJHMm9vOXgwdW9tVWhLNFh0TDhPUT0=Dietmar Hirsch, Trainer MSV Duisburg: "Wir stehen in guten und in schlechten Zeiten zusammen. Das war ein schlechter Tag. Man kann Spiele verlieren. So darf man beim MSV keine Spiele verlieren. Wir sind aber keine Maschinen. Wir haben so viele tolle Leistungen abgeliefert. Diesmal haben wir richtig auf die Fresse bekommen. Wir erarbeiten uns nun richtig viel und dann zeigen wir im Heimspiel eine Reaktion. Wir waren in den Zweikämpfen nicht gut und speziell im letzten Drittel keine Zweikampfführung gehabt. Das war körperlos. 30 Sekunden hatten wir nach unserem 1:3 Auftrieb. Mit dem 1:4 war dann der Deckel drauf. Ich muss mich hinterfragen: Was haben wir trainiert? Was haben wir aufgestellt? Jeder ist dafür verantwortlich und wir sind extrem enttäuscht. Wir werden eine Reaktion zeigen. Ich vertraue meinen Spielern zu 100 Prozent." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aHoyZmFabTJWRHBJZWt5ZDRpemhwdEZGOXJiQ2RaVXJKZTZTRStWUmMwMD0=Alexander Hahn, Kapitän MSV Duisburg, sieht das frühe 0:1 als Hauptursache der krachenden Pleite: "Das ist maximal frustrierend. Du nimmst dir was vor und nach 2 Minuten ist der Matchplan über den Haufen geworfen nach einem Standardgegentor. Es waren 3000 Fans aus Duisburg da und wir können uns nur entschuldigen. Das war eine Nicht-Leistung. Wir hatten fatale Ballverluste und weite Abstände. Wir müssen das besser lösen. Die Köpfe haben nach dem 1:4 gerattert. Das ist irgendwie auch normal. Wir haben im Endeffekt 43 Punkte und stehen gut da - auch wenn es mir schwerfällt, das jetzt zu sagen." Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=dG9NeEJsQUpBZS9IRGVGMzJ4VXE0Y1dZYmc5Q2dzKzFTZy9aZit2b1NuTT0=1. FC Saarbrücken - VfB Stuttgart II 2:0Nach der Tabula rasa unter der Woche bringt die neue sportliche Führung in Saarbrücken die Erlösung nach 16 sieglosen Spielen in Serie. Zum Heimsieg reichen den Saarländern ein Treffer kurz vor und einer kurz nach der Halbzeit. Auf Platz 15 beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge 3 Punkte. Stuttgart bleibt nach 4 Niederlagen aus den letzten 5 Spielen auf dem 13. Platz.Pure Erlösung: Die Saarbrücker Spieler und Fans feiern den 1. Sieg seit September. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Q1ZudWR1K0FhdTc5dHJUYnh1cjNsU0FyTUhmZmhIZ2RnVmVpbUJ0NFRHMD0=Argirios Giannikis, Trainer Saarbrücken, über sein gelungenes Debüt: "Man hat die ersten 25 Minuten gesehen, dass eine Last da ist. Dann wurden wir immer stärker. So aus der Halbzeit rauszukommen, war Gold wert. Die Jungs haben es trotz der Last, die sie tragen mussten, gut gemacht. Glückwunsch an die Mannschaft!"... über die Bedeutung des Sieges im Abstiegskampf: "Der Klassenerhalt ist ein Marathon, kein Sprint. Wir haben jetzt ein Spiel gewonnen. Wichtig ist, dass die Mannschaft sieht, was sie leisten und investieren muss, um Spiele zu gewinnen und dass sie auch die Qualität dafür hat. Wir müssen die Phasen, in denen wir die Leichtigkeit und Spielfreude haben, erhöhen und maximieren. Das ist ein Prozess. Ich bin Stand jetzt mit dieser Vorgeschichte zufrieden mit diesen 3 Punkte. Es gilt noch weiterzuarbeiten. Das war ein guter erster Schritt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dnBYZUJhdzJWUkk5L092cG11NHdGUklYOXJKOG5MSkVXbENIMjlOQ3J0ND0=Vor der Partie gibt Argirios Giannikis Einblicke in seinen Einstand in Saarbrücken: "Es war sehr intensiv, wenn du eine Mannschaft mitten in der Saison drei Tage vor dem Spieltag übernimmst. Ich bin auf sehr viel Zuspruch gestoßen. Es ist eine offene Mannschaft, die intakt ist und die Inhalte sehr schnell im Training umgesetzt hat. Ich bin guter Dinge, dass sie es auch auf den Platz bringt. Es geht viel um Einzelgespräche, aber auch um einfache Prinzipien auf dem Platz, die schnell greifen können. Das Spiel kann für die restlichen 15 Spiele ein Brustlöser sein." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SmYvSUVzZ2pLNzlJQXlIQjJpYWJFalFPL1RHVnF0RDNTbHkwYSt5UWlpdz0=Kai Brünker, Saarbrücker Torschütze zum 2:0: "Es ist eine wahnsinnige Erleichterung für das ganze Team, dass wir nach der Halbzeit relativ schnell das 2:0 machen. Nach der langen Reise von 16 Spielen ist es pure Erleichterung. Das hat man im kompletten Stadion gespürt. Den positiven Schwung müssen wir jetzt mitnehmen."... über den Effekt des Trainerwechsels von Luginger auf Giannikis: "Den Willen will ich gar keinem absprechen. Wir hatten auch vorher den Willen, aber es ist irgendwie nichts dabei herumgekommen. Auch unter Jürgen Luginger haben wir super Spiele gemacht und hatten dann leider keine 3 Punkte auf dem Konto. Was geschehen ist, ist geschehen. Wir starten unsere Saison jetzt neu für uns."... über seinen Treffer, dem er seinem verstorbenen Vater widmet: "Es ist ein emotionales Datum. Mein Papa hat heute Geburtstag. Ich wusste: Wenn ich spiele, gibt er mir irgendwie die Kraft, dass dabei etwas herumkommt. An der Stelle: Danke Papa, da oben. Auch an meine Familie. Das Tor widme ich euch allen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aXNDeXZXOXNDU0U0YXJDY3FHZjg2U1JjSnUxeVNhR2RFZnVLYmhuam1oVT0=Saarbrückens neuer Sportvorstand Markus Thiele in der Halbzeit über seine ersten Eindrücke im Verein und mit Trainer Giannikis: "Ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft die Qualität hat, in der Liga zu bleiben. Letztendlich geht es jetzt um Abläufe und das Selbstvertrauen, das wir ihnen wieder zurückgeben müssen. Wir haben eine Situation vorgefunden, wo wir schnell reagieren mussten und nicht viel Zeit hatten, einen Trainer langfristig rauszusuchen, sondern die Überzeugung haben: Wir brauchen einen Trainer, den ich kenne, der sofort in den Abläufen drin ist und wir einen guten Kontakt haben. Er hat die Mannschaften, die er seither übernommen hat, in schwierigen Situationen relativ schnell erreicht, um erfolgreich zu sein. Deswegen war es von Anfang an klar, dass wir in der Kombination starten werden."... warum nicht mit Jürgen Luginger auf der Trainerbank weiter gearbeitet wird: "Das war in den Gesprächen vom Verein schon Thema: Sie wollen nochmal einen neuen Impuls setzen. Wenn wir den setzen, dann mit einem Vorstand Sport, der seinen Trainer mitbringen kann. Deswegen war es in der Richtung kein Thema mehr."... über seine Ziele in Saarbrücken: "Kurzfristig liegt der absolute Fokus darauf, dass wir in der Liga bleiben und uns stabilisieren. Dann muss man die Mannschaft und den Verein in Ruhe aufbauen. Der Verein hat eine große Wucht und eine große Tradition. Deshalb ist es für uns ein spannendes Projekt." Link zum Interview, inklusive eines Heiratsantrags auf dem Rasen im Hintergrund: clipro.tv/player?publishJobID=aG9xK3M2RkR2QTJTUDEzTFhQMmoyVWdBRi9SOTBwSkthSk9EMjBzM09Wdz0=Nico Willig, Trainer Stuttgart: "Es ist traurig. Wir spielen 30 richtig gute Minuten. Aber zu richtig guten Minuten würden einfach bessere Torabschlüsse gehören. Wir sind immer wieder gut in die Box gekommen und haben es dann leider sehr kompliziert und künstlerisch versucht anzugehen. Es ist ein Stück weit verdient, wenn wir es nicht mehr schaffen, uns zu befreien und nicht mehr klar in unseren Situationen sind. Ich habe in der Halbzeit vergessen zu sagen, dass der Brünker köpfen kann - und prompt köpft er natürlich rein. Das ist dann mein Fehler. Am Ende ist es für eine Mannschaft, die sogar 4 A-Jugendspieler auf dem Platz hat, total schwer, sich gegen so eine Defensive durchzusetzen. Die Dinger, die da waren, haben wir teilweise fahrlässig und kläglich liegen gelassen, um wieder zurück ins Spiel zu kommen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=N1Myd2ZkWi9NRUd2Vm1LeGZJcmhBWm5teW5BQktPYmRQcmhqVDY0ajZXcz0=TSV Havelse - 1860 München 0:5Nach 5 Auftritten ohne Dreier beendet der TSV 1860 München seine Durststrecke beim TSV Havelse mit 5:0. Fünf Tore in einem Spiel gelangen den Löwen noch gar nicht in dieser Saison, zuletzt im April 2025 gegen Cottbus. Ein Debütant lässt aufhorchen: Noah Klose - Sohn von Miroslav Klose - debütiert mit 21 Jahren in der 87. Minute im Profifußball.Für Havelse ist die Niederlage im Tabellenkeller die 2. zu-Null-Pleite in Folge. Der Start ins Jahr 2026, der zuvor Hoffnung machte, wird mit der zweithöchsten Drittliganiederlage der Vereinsgeschichte (2021: 0:6 gegen Kaiserslautern) torpediert. Zuvor war der TSV immerhin 5 Heimspiele in Serie ungeschlagen geblieben. Vor der Partie lässt der TSV Havelse eine Premiere im Fußball in der Kabine zu: die Ansprache zum Team von Sportdirektor Florian Riedel vor seinem letzten Spiel als Aktiver wird live bei MagentaSport übertragen.Markus Kauczinski, Trainer TSV 1860 München, freut sich über den 1. Sieg im Jahr 2026 und nimmt die Tabellenspitze ins Visier: "Auf dem Boden war das ein Kampfspiel. Wir haben vielleicht einen Tick zu hoch gewonnen. Wir haben lang gewartet. Das Jahr 2026 fängt für uns jetzt an. Wir hatten Anfang des Jahres gute Auftritte gegen stärkere Gegner. Nun haben wir endlich das Ergebnis eingefahren. Das Duell mit Rostock wird nun ein Hammerspiel mit 2 Mannschaften, die oben mitmischen. Wir sind nun etwas ran gerückt. Wir müssen besser werden." Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=SHkyNm9KSWFFTEF6VEg4SzBYVVl4bWdlUEE3L0p1akp6SkIyRFp2S2hjWT0=Patrick Hobsch, TSV 1860 München, trifft zum 2:0 gegen den TSV Havelse: "Das war ein Befreiungsschlag. Am Ende geht es relativ hoch, zwischendrin war das aber eine enge Kiste auf diesem Platz. Das ist eine wilde Partie. Wir haben nach langer Zeit mal wieder kein Gegentor bekommen und vorn zugeschlagen."... und lobt den alten WG-Genossen aus Lübecker Zeiten Florian Riedel: "Wegen meiner gemeinsamen Zeit mit Florian Riedel in Lübeck musste ich im Sommer in die Türkei und ein paar Haare nachlegen. Denn das hat mich einiges gekostet. Wir hatten eine tolle Zeit mit dem Aufstieg. Wir hatten eine gemeinsame Wohnung und eine unfassbar geile Zeit. Er war ein absoluter Führungsspieler und ist immer vorangegangen."Florian Riedel, TSV Havelse, beendet seine Karriere als Profispieler mit einem 0:5 gegen den TSV 1860 München: "Deshalb lieben wir den Fußball. Der kann brutal sein. Dann ist der Abschied eben nicht so märchenhaft wie man ihn sich vorstellt. Ein 0:5 tut weh, aber es ist noch lang nichts verloren. Meine Rolle war schon zuvor 90 Prozent Sportdirektor. Es ändert sich also wenig. Ich habe den Fußball bis zur letzten Faser meines Körpers gelebt."Riedel und Hobsch spielten beim VfB Lübeck zusammen und lebten zusammen: "Mit Patrick Hobsch waren wir eine super Männer-WG in Lübeck. Wir sind aber froh, dass wir nun den Haushalt mit unseren Frauen nicht mehr allein machen müssen. Wir gehen nun gemeinsam in Hannover essen. Meine Freundin und ich sind noch nicht so lange zusammen. Wir müssen mal schauen, was wir sagen dürfen und was nicht. Ich hasse es zu verlieren, aber diesmal ist es eine Ausnahme!" Link zum Doppel-Interview:clipro.tv/player?publishJobID=YnRENzNHL2pkUjdmeEFmNHJXZDZ5cGtOS0NJZzRrakRlRGFUemZFL3VScz0=Vor der Partie gegen den TSV 1860 München erlaubt der TSV Havelse eine Premiere in der 3. Liga: Erstmals ist eine Kamera in der Kabine bei der Ansprache mit dabei. Florian Riedel ergreift das Wort vor seinem letzten Spiel auf dem Platz. Der Sportdirektor bestreitet sein letztes Spiel als Aktiver. Für Havelse ist er gegen München zum 168. Mal am Ball. Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=cU52ZkhRRElYdllOYVRKbkIyUlowTTJ1d0c4a1Fha1NIcVEwb09aZXJWTT0=Würdiger Abschied: Nach der Partie wird Havelses Florian Riedel von der Familie und vom Verein verabschiedet.Der Link zu den Clips:clipro.tv/player?publishJobID=RjhHY3ZZRk4zQlE2ZmZROXk0bkJkUmxHU29JMmNodFoyU3RrdVo1U3VDRT0=Einer geht, der andere kommt auf die Bühne: Noah Klose - Sohn von Miroslav Klose - debütiert ab der 87. Minute für den TSV 1860 München. Noah Klose ist 21 Jahre alt und wie der Vater Stürmer. Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=ckl3aGZCbjluNEtKUlVZZHdJM0FDOEJncFhDSTFaVFhiYktMS0hmdGVpUT0=SC Verl - TSG Hoffenheim II 3:1Der SC Verl ist Tabellenführer für mindestens eine Nacht: Verl startet erstmals seit dem 15. Spieltag nicht von einem der Top-3-Ränge in den Spieltag und legt mit dem frühen 1:0 gegen TSG Hoffenheim II los wie die Feuerwehr. Zuvor 101 Tore in 23 Spielen von beiden Teams versprachen ein Offensiv-Festival. Beim 3:1 nutzen die Verler diesmal ihre Chancen konsequenter. Der SCV stellt mit seinem ungeschlagenen 10. Heimspiel in Serie den Vereinsrekord aus der Vorsaison ein. Top-Joker Jonas Arweiler startet endlich von Beginn an und trifft prompt. Bei der TSG Hoffenheim II freut man sich über die Entwicklung eines Toptalents: der 19-jährige Deniz Zeitler trifft zum 1:1 und damit zum 8. Mal in dieser Saison.Tobias Strobl, Trainer SC Verl, findet in der Pause den Schlüssel zum Sieg: "Wir waren in der 2. Halbzeit in meinen Augen sensationell. Das war ein Topgegner, bei dem wir leiden mussten. In der 1. Halbzeit hat jeder für sich so ein bisschen gelitten. Wir haben als Team nicht so richtig dagegengehalten. Das haben wir in der Pause angesprochen. Wir mussten hinterherlaufen und das kennen wir so nicht. Das erzeugt bei jedem eine Unzufriedenheit. Aber wir sind Verl! Ich liebe diesen Standort. Es geht nur um uns und wir können unseren Weg völlig überzeugt weitergehen. Es geht um unseren eigenen Erwartungsdruck. Der war vielleicht in der 1. Halbzeit zu hoch." Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=WStPYW5UWlJrTk50Sy9nejV6WThzeTBBQWJVQ3dHT0ovNzJ5ODR0blVvND0=Martin Ens, SC Verl, entscheidet mit dem 3:1 (3. Saisontor) die Partie und erklärt die Heimstärke des SCV: "In der 1. Halbzeit sind wir nicht so gut reingekommen. Wir hatten ein bisschen Glück und wir wurden in der Halbzeit gut eingestellt. Er hat uns heiß gemacht und wurde etwas emotionaler - das war auch gut so. Das war nicht unser bestes Spiel. Beim 3:1 bin ich mit voller Überzeugung in den Ball reingegangen. Dann geht er auch rein. Wir haben hier in Verl einen guten Rasen, das ist auswärts nicht immer der Fall." Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=di9sVHlib2g0aDU5L1BmYjBQWDdxcW9wZDNEdnExamJDUHY0VHBNU1ZTcz0=Stefan Kleineheismann, Trainer TSG Hoffenheim II, hofft nach 1 Punkt aus 5 Spielen im Jahr 2026 auf eine Ergebniswende: "Die reifere Mannschaft hat gewonnen. 