Wasser effizient einsetzen: Ein weltweiter Trend mit ökonomischer Bedeutung

Im Mai 2025 appellierte die EU-Kommission mit klaren Worten an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, sparsamer mit Wasser umzugehen, und präsentierte noch vor Beginn des Sommers eine neue europäische Wasserstrategie. Diese richtet sich nicht allein an private Haushalte und Kommunen, sondern nimmt ebenso Industrie und Landwirtschaft stärker in die Verantwortung. Damit rückt das Thema Wassermanagement verstärkt in den politischen Mittelpunkt. Während die Verfügbarkeit der Ressource abnimmt, steigt der Bedarf kontinuierlich - der Handlungsdruck wächst entsprechend.

Neues Bewusstsein für die Ressource Wasser

Vor dem Hintergrund anhaltender Dürreperioden, sinkender Grundwasserspiegel und zunehmender Belastungen für Ökosysteme mahnte Umweltkommissarin Jessika Roswall ein grundsätzliches Umdenken im Umgang mit Wasser an. Neben einem bewussteren Verbrauch kommt technologischen Innovationen dabei eine entscheidende Bedeutung zu. Die Notwendigkeit, Wasser effizienter zu nutzen, betrifft nicht nur Europa, sondern ist weltweit von großer Relevanz.

In modernen Gesellschaften bedeutet Wassersparen jedoch nicht automatisch Einschränkungen bei Lebensstandard oder wirtschaftlichem Fortschritt. Vielmehr geht es darum, vorhandene Ressourcen klüger einzusetzen, Verluste zu minimieren und zusätzliche Wasserquellen zu erschließen. Hierzu zählen unter anderem Wasserwiederaufbereitung, Entsalzung sowie die Nutzung von Regen- und Grauwasser. Fortschrittliche Wassertechnologien tragen wesentlich dazu bei, ökologische Vorteile mit wirtschaftlichem Nutzen zu verbinden. Entsprechend gewinnen sie auch für Unternehmen und private Investoren zunehmend an Bedeutung.

De.mem: Technologiekompetenz aus Australien

Ein Beispiel aus der Praxis ist das australische Unternehmen De.mem (ISIN: AU000000DEM4). Es konzentriert sich auf dezentrale Lösungen zur Wasseraufbereitung und setzt - abhängig vom Verschmutzungsgrad und der angestrebten Wasserqualität - unterschiedliche Membrantechnologien ein. Charakteristisch für das Geschäftsmodell ist das sogenannte BOO-Prinzip ("Build, Own, Operate"): De.mem plant und errichtet die Anlagen, bleibt deren Eigentümer und übernimmt auch den Betrieb. Kunden profitieren dadurch von geringeren Anfangsinvestitionen, während das Unternehmen stabile und wiederkehrende Erlöse erzielt.

Ein anschauliches Projekt ist die Zusammenarbeit mit dem Selwyn Snow Resort in New South Wales, Australien. Im Rahmen eines fünfjährigen BOO-Vertrags installierte De.mem dort eine containerisierte Membranbioreaktor-Anlage. Mithilfe von Hohlfasermembranen wird Abwasser aufbereitet und anschließend zur künstlichen Schneeerzeugung genutzt. Die Anlage ist für extreme Wetterbedingungen ausgelegt. Darüber hinaus übernimmt De.mem die laufende Wartung und gewährleistet die Einhaltung behördlicher Auflagen.

Wasser als struktureller Megatrend

In Anlegerkreisen gilt der Wassersektor seit geraumer Zeit als langfristiger Megatrend - vergleichbar mit erneuerbaren Energien oder der digitalen Transformation. Wasser wird unabhängig von wirtschaftlichen Schwankungen kontinuierlich benötigt. Unternehmen aus Australien haben aufgrund ihrer klimatischen Rahmenbedingungen frühzeitig eine führende Rolle in der Entwicklung von Wassertechnologien eingenommen. Inzwischen steht das Thema weltweit stärker im Fokus von Politik und Öffentlichkeit. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels dürfte diese Entwicklung weiter an Dynamik gewinnen.

Gleichzeitig nimmt nachhaltiges Wirtschaften mit sämtlichen Ressourcen und der Übergang zu einer umfassenden Kreislaufwirtschaft an Bedeutung zu. Ziel ist es, Rohstoffe möglichst lange im Nutzungskreislauf zu halten, sie wiederzuverwenden, zu reparieren und zu recyceln. Wassertechnologien sind dabei ein zentraler Baustein. Sie verbinden Effizienz mit Verantwortung und eröffnen neue Chancen für Wirtschaft und Umwelt gleichermaßen.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

