Im Verlauf der vergangenen Handelswoche konnte bei der TRATON-Aktie der maximale Gewinn auf fast 10 Prozent ausgebaut werden. Am Donnerstag wurde dieses Hoch erreicht und unterstreicht damit die positive Entwicklung der Aktie. Aufgrund dieser erfreulichen Kursentwicklung wird die bisher angewandte Strategie angepasst: Statt eines mentalen Stoppkurses setzen wir nun einen klassischen Stop-Loss. Damit wird das Risiko klar definiert und die bereits ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.