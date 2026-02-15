Im Verlauf der vergangenen Handelswoche konnte bei der TRATON-Aktie der maximale Gewinn auf fast 10 Prozent ausgebaut werden. Am Donnerstag wurde dieses Hoch erreicht und unterstreicht damit die positive Entwicklung der Aktie. Aufgrund dieser erfreulichen Kursentwicklung wird die bisher angewandte Strategie angepasst: Statt eines mentalen Stoppkurses setzen wir nun einen klassischen Stop-Loss. Damit wird das Risiko klar definiert und die bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS