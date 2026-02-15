Anzeige / Werbung

Kursexplosion am Montag? Die REE-Neuentdeckung von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) sorgt für erhebliches Aufsehen - und das aus gutem Grund, denn die Ergebnisse sind außergewöhnlich.

Dieser Eindruck wird nun zusätzlich untermauert, da der zweite Datensatz die Resultate der ersten Veröffentlichung vollumfänglich bestätigt. Der durchschnittliche Bohrabstand von 380 Metern nährt die Hoffnung auf eine zügige erste Ressourcenschätzung. Zudem endeten alle fünf Bohrungen in mineralisiertem Gestein - ein deutlicher Hinweis auf ein äußerst umfangreiches System, dessen Grenzen bislang noch nicht definiert sind und das möglicherweise sogar chinesischen Minen überlegen sein könnte. Den Beleg für diese ambitionierte Einschätzung liefern wir im Folgenden.

Spark Delivers Shallow Magnet Rare Earths up to 33% MREO and Gallium from Surface in All Five Maiden Drill Holes

Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) freut sich, die finalen Analyseergebnisse ihres ersten Reverse-Circulation-Bohrprogramms ("RC") im Projekt Arapaima im brasilianischen Lithium-Valles bekannt zu geben.

Alle fünf ersten Bohrungen durchteuften eine ausgedehnte Mineralisierung von Seltenen Erden ("REE") und Gallium ("Ga") von der Oberfläche bis zum Bohrlochgrund. Diese Ergebnisse repräsentieren die vollständigen Analysedaten aller fünf ersten Bohrungen - nicht nur ausgewählte Proben - und die durchgängige Mineralisierung über 100% der Bohrungen liefert erste Hinweise auf ein lateral durchgehendes System kritischer Mineralien. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die vollständige Tiefenausdehnung der Mineralisierung zu bestimmen.

78 m mit einem Gehalt von 2.430 ppm TREO (21% MREO)

28 m mit einem Gehalt von 2.031 ppm TREO (21% MREO)

16 m mit einem Gehalt von 1.353 ppm TREO (22% MREO)

16 m mit einem Gehalt von 1,851 ppm TREO (22% MREO)

16 m mit einem Gehalt von 1,353 ppm TREO (22% MREO)

Diese Abschnitte spiegeln eine breitflächige und gleichmäßige Seltenerdmineralisierung wider, die in jedem Bohrloch des ersten Bohrprogramms angetroffen wurde. Die Wiederholung ähnlicher Mächtigkeiten und Gehalte in allen fünf ersten Bohrlöchern stützt die Interpretation eines zusammenhängenden und lateral durchgehenden mineralisierten Systems anstelle isolierter hochgradiger Zonen.

Besonders hervorzuheben ist, dass magnetische Seltenerdoxide ("MREO") - darunter Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium - bis zu 33% der Seltenerdoxide im gesamten ersten Bohrprogramm ausmachen. Diese magnetischen Elemente stellen das strategisch wichtigste Segment des Seltenerdspektrums dar und bilden die Kernkomponenten von Hochleistungs-Permanentmagneten, die in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen, Luft- und Raumfahrtsystemen, Robotern und Verteidigungstechnologien eingesetzt werden. Da Regierungen und Hersteller angesichts verschärfter Exportkontrollen und Angebotskonzentrationen ihre Lieferketten diversifizieren wollen, haben Projekte mit einem signifikanten Gehalt an magnetischen Seltenerden zunehmend strategisches Interesse geweckt.

Gallium in allen fünf ersten Bohrungen ab der Oberfläche nachgewiesen

94 m mit 63 g/t Ga2O3 ab der Oberfläche

54 m mit 46,45 g/t Ga2O3 ab der Oberfläche

58 m mit 52 g/t Ga2O3 ab der Oberfläche

46 m mit 49,10 g/t Ga2O3 ab der Oberfläche

44 m mit 47 g/t Ga2O3 ab der Oberfläche

Das Vorkommen von Galliummineralisierung ab der Oberfläche in jeder Bohrung unterstreicht den oberflächennahen Charakter des Systems und seine wachsende strategische Bedeutung. Gallium ist ein wichtiger Rohstoff für moderne Halbleiter, KI-Prozessoren, Hochfrequenz-Radarsysteme und LED-Technologien. Angesichts der hohen Konzentration des globalen Angebots und der Exportbeschränkungen haben neue Galliumfunde außerhalb der traditionellen Lieferketten zunehmend strategisches Interesse geweckt.

News Fazit

Wichtig! Alle fünf Bohrungen endeten in Mineralisierung! Das bedeutet, dass die Schichtdicke in der sich die die hochgradige Mineralisierung befindet, noch weitaus mächtiger ist. da man die untere Grenze der Lagerstätte noch nicht gefunden hat!

Ionenadsorptions-Tone, wie diese auf dem Arapaima Projekt von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN), sind eine geologische Sonderform von Seltenerderz-Lagerstätten, die sich durch eine einfache Gewinnbarkeit auszeichnen. Sie sind die weltweit wichtigste Quelle für magnetische Seltenerden (MREO, z. B. Dysprosium, Terbium, Neodym und Praseodym), die für Hochleistungs-Permanentmagneten, die in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen, Luft- und Raumfahrtsystemen, Robotern und Verteidigungstechnologien entscheidend sind. Diese Lagerstätten liegen weitgehend in China und sind der Grund für die Dominanz der Chinesen in diesem Bereich!

Ein Vergleich:

China durchschnittlich Spark Energy (3 Bohrungen) Schichtendicke 5-8 Meter 16-78 Meter Anteil MREO 15-25 Prozent 22-33 Prozent REE Anteil 700-1.200 ppm 1.353-2.430 ppm

Quelle: Fakten über Ionenadsorptions-Tone-REE-Lagerstätten

Es gibt keine Aufzeichnungen darüber wie hoch die durchschnittliche Gallium-Mineralisierung bei den chinesischen Lagerstätten ist. Man vermutet, dass diese nur wenige ppm beträgt, weil belastbare Daten fehlen.

Im Fall von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) wird diese wirklich wertvoll weil diese die normalerweise wertlose Deckschicht (Overburden) zur wertvollen Galliumquelle macht!

Der Lateritboden (rötliche Erde) enthält ausreichend Gallium für einen potenziell wirtschaftlichen Abbau (ca. 15 USD/t), und diese Mineralisierung setzt sich zusätzlich zur REE-Mineralisierung bis zum Ende des Bohrlochs fort!

Wenn sie im Zweifel sind, hier ist ein Vergleich zwischen den typischen Durchschnittsdaten chinesischer Ionenadsorptions-Tone-REE-Lagerstätten (IAC-Typ, China) und den bisher bekannten Daten von Spark Energy Minerals Inc. (Projekt Arapaima, Brasilien) in Bezug auf drei Schlüsselkriterien:

Fragestellung an chatgpt: Vergleiche die Durchschnittsdaten der chinesischen Ionenadsorptions-Tone-REE-Lagerstätten mit den bisher bekannten Daten von Spark Energy Minerals in den Punkten Mächtigkeit der mineralisierten Schicht, REE Konzentration und MREO Anteil.

1. Mächtigkeit der mineralisierten Schicht

Chinesische Ionenadsorptions-Ton-Lagerstätten (Durchschnittswerte)

• In klassischen chinesischen Ion-Adsorptions-REE-Regolithprofilen liegt die obere verwitterte Erzschicht (Haupt-IAC-Horizon) typischerweise im Bereich von ca. 5-8 m Mächtigkeit (oberer Wetterling - Haupt-ore body), basierend auf historischen industriellen Abbautypen und technischen Angaben.

Spark Energy Minerals - Arapaima (erste Bohrdaten)

• Die anfänglichen RC-Bohrungen zeigen deutlich größere Mächtigkeiten mit Mineralisierungen von:

78 m TREO-Mineralisation (Hole ARA-RC003)

28 m (ARA-RC001) und 16 m (ARA-RC002) in den anderen Bohrungen ( rohstoff-welt.de ).

Fazit: Spark zeigt in den bisherigen Daten deutlich größere mineralisierte Mächtigkeiten als der über China oft zitierte Durchschnitt (5-8 m).

2. REE-Konzentration (TREO - Total Rare Earth Oxides)

Chinesische IAC-Lagerstätten (typischer Bereich)

• Klassische chinesische Ion-Adsorptionslagerstätten liefern oft REE-Gehalte im Bereich von ca. 700-1.200 ppm TREO im verwitterten Ton.

• Wissenschaftliche Studien zeigen durchschnittliche REE-Gehalte in ähnlichen IAC-Profilen um ~1.000 ppm TREO, wobei ein großer Teil innerhalb des verwitterten Regoliths sitzt. (ResearchGate)

Spark Energy Minerals - Arapaima

• Erste IOCG-Bohrdaten liefern:

1.353 ppm TREO (Hole ARA-RC002)

2.031 ppm bis 2.430 ppm TREO in anderen Bohrabschnitten

Interne Hochgrade bis 6.682 ppm TREO über kurze Intervalle ( rohstoff-welt.de ).

Fazit: Sprak's gemeldete TREO-Gehalte liegen über den typischen mittleren chinesischen IAC-Werten und zeigen mitunter deutlich höhere Konzentrationen, auch wenn diese noch von sehr frühen Explorationsdaten stammen.

3. MREO-Anteil (Magnetic Rare Earth Oxides)

Chinesische IAC-Lagerstätten (typisch)

• Es gibt in der Standardliteratur zu chinesischen IAC-Lagerstätten keine einheitlichen, leicht zugänglichen Durchschnittswerte für den MREO-Anteil in Prozent, da die meisten älteren Publikationen eher geochemische Verteilungen beschreiben (z. B. Anteil von HREE vs LREE), nicht spezifische MREO-Prozentzahlen.

• Wissenschaftliche Studien deuten aber darauf hin, dass ionisch adsorbierte Inhalte häufig signifikante HREE-Fraktionen aufweisen. (ResearchGate)

Spark Energy Minerals - Arapaima

• Die Bohrergebnisse zeigen MREO-Anteile von ca. 21% bis 33% des TREO-Gesamts in den mineralisierten Zonen. (rohstoff-welt.de).

Fazit: Während für China keine allgemein verbindlichen Durchschnittszahlen für MREO-Anteile verbreitet sind, erscheinen die berichteten Spark-Werte (bis zu ~33%) vergleichsweise hoch, insbesondere für magnetrecht relevante REE-Oxide wie Nd, Pr, Dy und Tb.

Zusammenfassende Vergleichstabelle

Kriterium China - klassische IAC (Durchschnitt) Spark Energy Minerals (Arapaima) Mächtigkeit mineralisierte Schicht ~5-8 m (IAC Regolith 16-78 m (erste Bohrungen) ( rohstoff-welt.de ) REE-Konzentration (TREO) ca. 700-1.200 ppm 1.353-2.430 ppm, mit internen Hochgraden bis ~6.682 ppm ( rohstoff-welt.de ) MREO-Anteil Keine einheitlichen Durchschnittszahlen, aber es gibt Angaben die von 15-25% sprechen 21-33% gemeldet ( rohstoff-welt.de )

Wichtige Kontext-Hinweise

Unterschiedliche Datenquellen: Durchschnittszahlen zu chinesischen IAC-Lagerstätten basieren oft auf historischen, industriellen und geochemischen Studien mit variierender Methodik und je nach Region unterschiedliche Mächtigkeiten/Gehalte. ( pubs.usgs.gov ) Explorationsstadium: Spark-Daten stammen aus frühen Explorationsbohrungen; weitere Bohrungen/Resourcenmodelle sind erforderlich, um verlässliche mittlere Ressourcen-Kennzahlen zu etablieren. ( rohstoff-welt.de ) MREO-Definition: Der MREO-Anteil bezieht sich auf bestimmte magnet-relevante REE-Oxide (z. B. Nd, Pr, Dy, Tb), und prozentuale Angaben variieren stark je nach REE-Verteilung im Deposit.

Spark Energy Minerals Inc.*

ISIN: CA84652L2075 // WKN: A3EQSN // CSE: SPRK // Valor: 128770154

Im August 2020 notierte die Aktie von Sigma Lithium (TSXV/Nasdaq:SGML), deren Mine nur wenige Kilometer vom Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN)-Projektgebiet entfernt liegt, noch bei 0,13 CAD (splitbereinigt). Dann ging alles ganz schnell: In weniger als drei Jahren zog der Preis auf ein Hoch von über 57 CAD, - 4.428% Performance -, aus 1.000 EUR wurden so 44.280 EUR. Der Grund: Die Grota-do-Cirilo-Lagerstätte von Sigma entpuppte sich als echtes Monster: 45 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Lithium-Gehalt von 1,38%!

Aber Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) könnte sogar die "bessere Sigma" sein, wenn man die geologischen Voraussetzungen als Maßstab zum Vergleich heranzieht. Unabhängige Geologen haben im Auftrag des Staates erhoben, dass die höchste Lithium-Wahrscheinlichkeit im Lithium Valley just dort erwartet wird, wo das Projekt von Spark liegt, also NICHT dort, wo die Sigma-Mine verortet ist!

So kann man ohne Zweifel zu dem Schluss kommen, dass es derzeit möglicherweise keine bessere Lithium-Investitionsidee geben könnte, die, und das ist wichtig, 95% der interessierten Investoren noch gar nicht auf dem Schirm haben!

Die Karte zeigt den direkten Projekt-Größenvergleich zwischen Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) und den Key-Playern im Lithium Valley in Brasilien, wie

Latin Resources (ASX:LRS) - aktuelle Übernahme durch Pilbara Minerals (ASX: PLS)

Sigma Lithium (TSXV:SGML),

Lithium Ionic (TSXV:LTH)

Atlas Lithium (NASDAQ:ATLX),

Alle haben ihren Aktionären viele tausend Prozent Kursgewinne beschert und sind gesamt mehrere Milliarden Dollar wert. Auf über 64.000 Hektar (640 km²!!!) hat Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) nun die Hand, - und noch viel wichtiger -, das Gebiet ist zusammenhängend und nicht zerklüftet wie bei den "Milliarden-Nachbarn"!

Alles deutet darauf hin, dass die Aktie von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN), die mit gerade einmal 14 Mio. CAD bewertet ist, ein absoluter Volltreffer für die frühen Investoren werden könnte! Meinung Redaktion

Mehr Informationen: https://sparkenergyminerals.co/

Qualifizierte Person für alle geologischen Daten die von Spark Energy Minerals Inc. stammen: Beau Nicholls, BSc (Geo) FAIG

Enthaltene Werte: CA84652L2075