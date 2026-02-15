Für die Amazon-Aktie geht es ans Eingemachte. Die Aktie steht seit der Zahlenveröffentlichung massiv unter Druck. Anleger und Investoren entziehen dem Internetgiganten das Vertrauen. Im Ergebnis rauscht die Aktie in Richtung 200 US-Dollar. Es folgt eine halbherzige Erholung, die mehr Frage aufwarf als Antworten lieferte und wenig überraschend in sich zusammenfiel. Sollte nun auch noch diese eine eminent wichtige Marke unterschritten werden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de