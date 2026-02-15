Nach Wochen der Unsicherheit und einem markanten Kursrückgang von rund 25 Prozent steht die betreffende Aktie nun im Rampenlicht der Anleger. Während der Abwärtstrend ein neues Mehrjahrestief in den Raum stellt, beobachten erfahrene Investoren aufmerksam die jüngste Entwicklung: Das Handelsvolumen steigt sprunghaft und signalisiert ein wachsendes Interesse seitens langfristig orientierter Marktteilnehmer. Besteht die Chance auf eine rasche Gegenbewegung? ...

