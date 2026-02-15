Die Lufthansa-Aktie wird an der Börse heiß diskutiert. Viele Anleger empfinden sie als chancenreich. Zum einen ist es das Wachstum, zum anderen die niedrige Bewertung. Die Aktie handelt mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 von etwa 7 gehandelt. Was das bedeutet? Historisch gesehen und im Vergleich zum breiten Markt, wo das KGV oft bei 15-20 liegt, wirkt die Kranich-Aktie damit sehr günstig. Du zahlst quasi nur 7 Euro für jeden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer