Rekordaufträge, steigende Margen und eine höhere Dividende - Siemens liefert zum Jahresauftakt überzeugende Zahlen. Dennoch bleibt die Aktie anfällig: Die Milliardenzukäufe müssen ihren Wert beweisen. Für einen Moment ist Siemens am Donnerstag (12.2.) das wertvollste Unternehmen im DAX gewesen. Nach den Q1-Zahlen sprang die Aktie intraday um fast 8% auf ein Rekordhoch von knapp 276 Euro und damit die Marktkapitalisierung auf rund 219 Mrd. Euro. Doch bis zum Handelsschluss konnte Siemens die Krone nicht verteidigen: SAP zog wieder vorbei. Die Botschaft des Marktes säht Zweifel an der vielversprechenden Transformationsgeschichte. Operativ lieferte Siemens einen überzeugenden Jahresauftakt. Der Auftragseingang steigt gegenüber Vorjahr um 10% auf 21,4 Mrd. Euro, das Book-to-Bill-Verhältnis erreicht 1,12, der Auftragsbestand markiert mit 120 Mrd. Euro einen neuen Rekord. Insgesamt steigt der Umsatz um 8% auf 19,1 Mrd. Euro. Vor allem aber klettert die operative Marge im Industriellen Geschäft (IB-Marge) von 14,1% auf 15,6% - ein klarer Qualitätssprung. Das Industrielle Geschäft ...

