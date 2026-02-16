Energiekontor nimmt Repowering-Windpark Oederquart in Betrieb und ergänzt Eigenparkbestand
Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat den repowerten Windpark Oederquart in Betrieb genommen und damit den konzerneigenen Bestand um ca. 17 Megawatt auf rund 450 Megawatt ergänzt. Aktuell befinden sich außerdem mehr als 200 Megawatt im Bau, die ebenfalls für den Eigenbestand von Energiekontor vorgesehen sind und diesen zukünftig auf ca. 650 Megawatt erhöhen werden. Davon sollen Wind- und Solarparks mit insgesamt mehr als 120 Megawatt im Geschäftsjahr 2026 und rund 85 Megawatt im Geschäftsjahr 2027 den Betrieb aufnehmen. Das Ausbauziel für den Eigenbestand soll mit der ...Den vollständigen Artikel lesen ...