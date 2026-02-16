Das Traditionsunternehmen Schroders wird nach über 200 Jahren der Unabhängigkeit aufgekauft. Der US-Vermögensverwalter Nuveen bietet den Aktionären eine Gesamtsumme von rund 11 Mrd. Euro. Der Abschluss ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen. 226 Jahre - so lange ist es her, dass das in London sitzende Investmentunternehmen Schroders gegründet wurde. Und gegen Ende des Jahres soll es mit der Unabhängigkeit vorbei sein, denn: Schroders soll aufgekauft werden, und zwar vom US-Asset-Manager Nuveen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact