FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.02.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 180 (150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SMURFIT WESTROCK TARGET TO 4100 (3500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 920 (790) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 490 (506) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 4900 (4850) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 840 (810) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 840 (810) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 5100 (4900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1400 (1375) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 440 (445) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 85 (78) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 500 (515) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5100 (4800) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 750 (730) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 750 (730) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 16500 (14100) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 375 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 375 (350) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/RBC CUTS SCHRODERS TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - 610 (440) PENCE
