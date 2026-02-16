Die Aktie von Coeur Mining hat sich seit unseres letzten bullischen Updates im Oktober weiterhin dynamisch entwickelt und rückt mit dem abgeschlossenen Zukauf von New Gold verstärkt in den Blick institutioneller Investoren. Mit Blick auf 2026 verdichten sich die Hinweise, dass der Konzern operativ wie finanziell in eine neue Größenordnung vorstößt. Übernahme von New Gold hebt den Konzern in eine neue Liga Im November kündigte Coeur Mining die Übernahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de