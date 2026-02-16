ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 380 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Nach dem starken Ausverkauf von Aktien im europäischen Transportsektor am Donnerstag könnten sich die Auswirkungen der KI, sollten sie eintreten, zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt leicht negativ auf die Lkw-Hersteller auswirken, schrieb Hemal Bhundia am Freitag. Zwar dürften sich weniger Leerfahren negativ auf den Auftragsersatzzyklus auswirken und effizientere Transportkapazitäten könnten die Preise und damit auch die Auftragslage belasten. Dennoch seien technologische Umbrüche sind nichts Neues. Die Auswirkungen auf die Auftragslage insgesamt sei trotz allem auch recht begrenzt./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 10:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 10:21 / GMT



ISIN: SE0000115446





