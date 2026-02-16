Klarna, die globale Digitalbank und Anbieter flexibler Zahlungslösungen, ist nun auf Google Pay in Großbritannien verfügbar. Google Pay-Nutzer in Großbritannien können beim Bezahlen die zinsfreien Zahlungsoptionen von Klarna wählen.

Raji Behal, Leiter West- und Südeuropa, Großbritannien und Irland bei Klarna, sagte: "Wir freuen uns sehr, den Nutzern von Google Pay die fairen, flexiblen und zinsfreien Zahlungsoptionen von Klarna anbieten zu können. Dies ist ein großer Moment für uns und ein wichtiger Schritt in Richtung unseres Ziels, an jeder Kasse und überall verfügbar zu sein. Gemeinsam mit Google machen wir es Millionen von Käufern einfacher denn je, sich für Klarna zu entscheiden und auf intelligentere und transparentere Weise zu bezahlen alles über ihr Smartphone."

Lisa Yokoyama, Director of Product Management bei Google Pay, sagte: "Die Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit Klarna auf Großbritannien unterstreicht unser Ziel, mehr Menschen die Flexibilität zu geben, so zu bezahlen, wie sie es wünschen. Da täglich über eine Milliarde Einkäufe über Google getätigt werden, bietet diese größere Reichweite noch mehr Zahlungsoptionen, die Unternehmen zu konkretem Wachstum verhelfen."

Klarna auf Google Pay bietet den britischen Nutzern von Google Pay die Flexibilität der Klarna-Zahlungsmethode mit 3 zinsfreien Raten. Die Nutzer können ihre Einkäufe nahtlos in der Klarna-App verwalten, Lieferungen verfolgen, Rücksendungen bearbeiten und Rückzahlungen verwalten alles an einem Ort. Durch die Integration werden flexible Zahlungsoptionen für Google Pay-Nutzer noch zugänglicher, die bald direkt von ihren Geräten aus mit Klarna einkaufen und bezahlen können.

Mit mehr als 114 Millionen aktiven Verbrauchern weltweit baut Klarna sein Handelsnetzwerk und seine Mission, an jeder Kasse verfügbar zu sein, weiter aus und bietet Käufern eine fairere Alternative zu herkömmlichen Kreditkarten für alle Bereiche.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unserer zukünftigen finanziellen Performance, unserer Geschäftsstrategie, unseren Wachstumszielen, unseren Marktchancen, unseren operativen Plänen, einschließlich der Implementierung von Klarna in bestimmten digitalen Geldbörsen, dem Zeitpunkt ihrer Verfügbarkeit für unsere Verbraucher und ihren erwarteten Funktionen und Vorteilen. Wörter wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "werden", "können", "könnten", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken in Bezug auf:

unserer Fähigkeit, Kunden- und Händlerbeziehungen zu pflegen und auszubauen;

dem Wettbewerb und technologischen Entwicklungen;

der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Lizenzanforderungen;

unserer Fähigkeit, die erwarteten Vorteile aus unseren Finanzierungsvereinbarungen zu erzielen;

dem Kreditrisikomanagement und der Verfügbarkeit von Finanzmitteln;

den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen und der Marktvolatilität; und

unserer Fähigkeit, in neue Märkte und Produkte zu expandieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln unsere Einschätzung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wider und basieren auf den uns derzeit verfügbaren Informationen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Anleger sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und die Risikofaktoren in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen lesen, um eine umfassendere Darstellung der Risiken zu erhalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

