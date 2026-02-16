EQS-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft unterzeichnet Vereinbarung über den Erwerb der ZIM Integrated Shipping Services Ltd.



Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft unterzeichnet Vereinbarung über den Erwerb der ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Nach Zustimmung der erforderlichen Gremien beider Parteien hat der Vorstand der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft ("Hapag-Lloyd") heute eine Vereinbarung über den Erwerb von 100% der ausstehenden Aktien der ZIM Integrated Shipping Services Ltd. ("ZIM") unterzeichnet. Der Erwerb soll im Wege der Verschmelzung einer israelischen Tochtergesellschaft von Hapag-Lloyd mit ZIM unter Fortbestehen von ZIM als neuer, zu 100% gehaltener Tochtergesellschaft von Hapag-Lloyd erfolgen. Die Gegenleistung soll USD 35,00 je ZIM-Aktie in bar betragen, die Gesamtgegenleistung beläuft sich auf rund USD 4,2 Mrd. Die Finanzierung der Transaktion erfolgt aus liquiden Mitteln von Hapag-Lloyd und einer externen Finanzierung über bis zu USD 2,5 Milliarden. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Staates Israel als Inhaber von in der Satzung von ZIM vorgesehenen Sonderrechten ("Staatliche Sonderrechte") und der Entlassung von ZIM aus den durch die Staatlichen Sonderrechte begründeten Verpflichtungen. Hapag-Lloyd hat hierzu mit FIMI Opportunity Funds, einem führenden israelischen Finanzinvestor ("FIMI"), eine Vereinbarung geschlossen, die vorsieht, dass eine von FIMI kontrollierte Gesellschaft ("Neue Gesellschaft") die aus den Staatlichen Sonderrechten resultierenden Verpflichtungen übernehmen soll. Zu diesem Zweck sollen von Hapag-Lloyd oder ZIM zwölf Schiffe auf die Neue Gesellschaft sowie die für den Betrieb von drei Handelsrouten erforderlichen Vermögensgegenstände übertragen werden. Die Umsetzung dieser Struktur steht unter dem genannten Vorbehalt, dass die zuständigen Behörden des Staates Israel zustimmen. Zudem setzt der Vollzug des Erwerbs von ZIM unter anderem die Zustimmung der Hauptversammlung von ZIM und den Erhalt weiterer regulatorischer Genehmigungen, insbesondere kartellrechtlicher und investitionsrechtlicher Freigaben, voraus. ZIM ist die zehntgrößte Containerlinienreederei weltweit. Der Zusammenschluss würde Hapag-Lloyds Marktposition als fünftgrößte Linienreederei weltweit sichern mit einer modernen Flotte von über 400 Schiffen, einer Kapazität von mehr als 3 Millionen TEU und einem jährlichen Transportvolumen von mehr als 18 Millionen TEU. Vorbehaltlich des Erhalts der notwendigen behördlichen Genehmigungen wird der Vollzug der Transaktion derzeit bis Ende des Jahres 2026 erwartet. Kontakt:

Alexander Drews

Director Investor Relations



Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-3705

Fax +49 40 3001-72896

Mobil +49 174 326-3123



