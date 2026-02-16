Die Ära der unangefochtenen Dominanz der Tech-Giganten scheint im Februar 2026 Risse zu bekommen. Während Anleger jahrelang blind den "Magnificent 7" folgten, schlägt Goldman Sachs nun einen radikalen Kurswechsel vor. Die Investmentbank sieht den großen Gewinner des Jahres nicht mehr im Silicon Valley, sondern in der breiten Masse des Marktes. Die nackten Zahlen seit Jahresbeginn sprechen eine deutliche Sprache und markieren eine historische Trendwende. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
