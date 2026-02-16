EQS-News: Blokees / Schlagwort(e): Sonstiges

Blokees präsentiert vielfältiges Produktportfolio auf der Toy Fair New York 2026



16.02.2026

SHANGHAI, 16. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Vom 14. bis 17. Februar war die Marke Blokees von Assembly Character Toys auf der Toy Fair New York 2026 vertreten und präsentierte ihr Produktportfolio einem internationalen Publikum. Auf der Messe stellte Blokees seine beiden Hauptkategorien vor - Blokees Model Kits und Blokees Wheels - mit mehr als 270 Produkten aus über 10 Kernproduktlinien, darunter HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE und DaaLaMode. Die Ausstellung umfasste fast 20 weltweit bekannte IPs, darunter Transformers, EVANGELION, Mega Man, Saint Seiya, Hatsune Miku und Jurassic World, und demonstrierte damit eindrucksvoll die vielfältige Produktpalette der Marke. Der Stand von Blokees wurde schnell zu einem Highlight der Messe und zog mit seiner Produktvielfalt große Aufmerksamkeit auf sich. Die beliebte Blokees-Wheels-Serie, darunter Produkte von Transformers und Ultraman, wurde gemeinsam präsentiert und zog eine große Menge von Spielern an. In der Kategorie Modellbausätze stellte Blokees die Serien HERO5 und HERO10 in den Vordergrund, die klassische IPs wie Transformers, Saint Seiya und Naruto umfassen. Besonders hervorzuheben sind drei Charaktere aus der Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04: Gold Zodiac ? - Andromeda Shun, Pegasus Seiya und Phoenix Ikki - ihren ersten öffentlichen Auftritt. Blokees stellte seine Champion-Serie und Legend-Serie vor, die IPs wie Mega Man, Saint Seiya, EVANGELION und Naruto umfassen. Die DaaLaMode-Serie richtete sich an weibliche Verbraucher und präsentierte beliebte IPs wie Hatsune Miku und The Powerpuff Girls. Die TERRAVENTURE-Serie zeigte Modellbausätze zum Thema Natur und Kreaturen aus Jurassic World und spiegelte damit die Fähigkeit von Blokees wider, die Bedürfnisse von Verbrauchern aller Altersgruppen zu erfüllen. Blokees präsentierte erneut herausragende BFC-Werke auf der Toy Fair New York. Fünfzehn ausgewählte Kreationen wurden ausgestellt, darunter ein in den USA entstandenes BFC-Werk, das Transformers: Dark of the Moon Megatron mit einer verwitterten Lackierung, einem maßgeschneiderten Umhang und Ketten neu interpretierte und das Publikum vor Ort in seinen Bann zog. Seit 2024 ist Blokees weiterhin auf den großen Spielzeugmessen weltweit vertreten und demonstriert dort seine Produktinnovationsfähigkeit und seinen wachsenden globalen Einfluss. Auch in Zukunft wird Blokees seine Forschungs- und Entwicklungsstärke und sein innovatives Produktsystem nutzen, um den Verbrauchern weltweit mehr Produktangebote und ein verbessertes Erlebnis zu bieten. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2904460/image_5032250_22722996.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/blokees-prasentiert-vielfaltiges-produktportfolio-auf-der-toy-fair-new-york-2026-302688777.html



