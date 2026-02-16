The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.02.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.02.2026
ISIN Name
CA56389K2074 MANNING VENTURES INC.
SE0018768707 SAMPO OYJ (SDR)/1
US68162K1060 OLYMPIC STEEL
US87157B4005 SYNCHRONOSS NEW DL-,0001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.02.2026
ISIN Name
CA56389K2074 MANNING VENTURES INC.
SE0018768707 SAMPO OYJ (SDR)/1
US68162K1060 OLYMPIC STEEL
US87157B4005 SYNCHRONOSS NEW DL-,0001
© 2026 Xetra Newsboard