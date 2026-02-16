Mit beeindruckenden Zahlen und strategischen Erfolgen meldet sich STRABAG SE, einer der führenden Technologiekonzerne für Baudienstleistungen Europas, zum Geschäftsjahr 2025. Das Unternehmen durchbricht nicht nur die historische 30-Milliarden-Euro-Grenze beim Auftragsbestand, sondern setzt auch mit einer gesteigerten Gesamtleistung von über 20 Milliarden Euro neue Maßstäbe. Wesentliche Impulse kommen aus der erfolgreichen Übernahme der australischen ...

