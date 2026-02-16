Cortina - Bei den Olympischen Winterspielen in Italien hat Laura Nolte Silber für Deutschland im Monobob geholt.
Die 27-Jährige aus NRW fuhr am Montagabend die zweitschnellsten Zeiten hinter der US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor.
Am Ende lag Nolte nur vier Hundertstel hinter der Olympiasiegerin.
Dritte wurde mit zwölf Hundertstel Abstand Kaillie Armbruster Humphries, ebenfalls aus den Vereinigten Staaten.
