Norditalien verbucht Anstieg von über 60 bei nichteuropäischen Visa-Karteninhabern, deren Ausgaben gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2025 um 80 gestiegen sind

Deutlicher Anstieg der Ausgaben von Visa-Karteninhabern in verschiedenen Einzelhandelssegmenten, darunter Bekleidung und Accessoires, Restaurants sowie Mobilität und Transport

Den größten Anteil an den Ausgaben haben US-amerikanische Visa-Karteninhaber, wobei die stärksten Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr bei Besuchern aus Kanada und der Schweiz erfasst wurden

Visa, der offizielle Zahlungstechnologiepartner der Olympischen und Paralympischen Winterspiele, hat heute neue Daten zum Ausgabenverhalten in den Austragungsorten der Winterspiele1 während des Eröffnungswochenendes der Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 veröffentlicht.

Die von Visa Consulting Analytics (VCA) analysierten VisaNet-Daten bestätigen die positiven Auswirkungen von Milano Cortina 2026 auf den Handel:

Die Zahl der Besuche außereuropäischer Visa-Karteninhaber stieg um mehr als 60 %. Der größte Anteil entfiel dabei auf Besucher aus den USA (+160 im Vergleich zum Vorjahr), gefolgt von China, Brasilien, Kanada und Japan.

Bei Besuchern aus Europa stellen die deutschen Visa-Karteninhaber den größten Anteil dar (ein Anstieg von 31 gegenüber dem Vorjahr), gefolgt von der Schweiz, Frankreich und Großbritannien.

Die Inhaber internationaler Visa-Karten haben mehr ausgegeben als im Vorjahr. An der Spitze des Wachstums gegenüber dem Vorjahr standen die USA mit einem Anstieg der Ausgaben um 125 %, gefolgt von Kanada und der Schweiz.

Besucher aus Deutschland, China und den USA rangierten mit durchschnittlichen Ausgaben von 297 €, 267 bzw. 255 an der Spitze der Rangliste.

Auch in Mailand sind die Umsätze von internationalen Visa-Karteninhabern (45 %) und italienischen Visa-Karteninhabern (+30 %) deutlich gestiegen.

In alpinen Regionen wird das Umsatzwachstum vor allem durch Visa-Karteninhaber aus dem Ausland vorangetrieben, die bis zu 95 mehr als im Vorjahr ausgegeben haben.

Die kontaktlosen Zahlungsvorgänge von inländischen und internationalen Visa-Karteninhabern stiegen im Vergleich zum Vorjahr um fast 40 %.

Die drei führenden Einzelhandelssektoren, die während des Eröffnungswochenendes den höchsten Anstieg bei Einkäufen internationaler Visa-Karteninhaber verzeichneten: Bekleidung und Accessoires (+35 %), Gastronomie, Mobilität und Transport.

Antony Cahill, Chief Executive Officer, Visa Europe, kommentiert: "Laut Daten von VisaNet vermeldeten italienische Unternehmen während des Eröffnungswochenendes der Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 einen Anstieg der Besucherzahlen und Umsatzzahlen im Vergleich zum Vorjahr. Dies unterstreicht die positiven ökonomischen Auswirkungen, die große globale Veranstaltungen auf ihre Regionen haben können. Reisende aus den USA führten die Rangliste der nichteuropäischen Besucher an. Die größte Zunahme zeigte sich bei Sportfans aus China, Brasilien, Kanada und Japan."

Die Aufgabe von Visa, Zahlungssysteme für die Olympischen und Paralympischen Spiele bereitzustellen, erfordert einen robusten und standortspezifischen Plan und umfangreiche operative Maßnahmen. In enger Abstimmung mit dem Organisationskomitee hat Visa ein eigens dafür entwickeltes Zahlungsnetzwerk in Mailand, Cortina und darüber hinaus aufgebaut, das dafür sorgt, dass Visa-Zahlungen an rund 800 Verkaufsstellen an 13 Wettkampfstätten und mehreren anderen offiziellen Standorten von Milano Cortina 2026 akzeptiert werden.

Informationen für Redakteure:

Die Zahlen beziehen sich auf die Wochenenden vom 6., 7. und 8. Februar 2026 im Vergleich zu denen vom 7., 8. und 9. Februar 2025.

"Außereuropäische Besucher" sind Visa-Karteninhaber, die in nichteuropäischen Ländern ansässig sind.

"Internationale Besucher" sind Visa-Karteninhaber aus europäischen und nichteuropäischen Ländern.

"Visa-Karteninhaber" bezieht sich auf inländische und internationale Besucher (aus europäischen und nichteuropäischen Ländern).

Norditalien umfasst Mailand und die Bergregionen, in denen Wettbewerbe stattfinden, darunter Belluno, Trient, Bozen und Sondrio.

"Alpine Regionen" bezieht sich insbesondere auf Belluno, Trient, Bozen und Sondrio (ohne Mailand).

1 Milano, Belluno, Trento, Bolzano und Sondrio

