Berlin - Sänger Howard Carpendale warnt, dass eine Karriere in der Musikbranche heutzutage aufgrund von Künstlicher Intelligenz nahezu aussichtslos ist. "Lernt Basketball. Da hat man bessere Chancen, sein Leben zu finanzieren, als mit Musik", sagte der Musiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung" an Nachwuchs-Künstlern gerichtet.



Hintergrund von Carpendales Befürchtungen ist die Fähigkeit von KI, eigene Musik zu komponieren. Erschwerend komme hinzu, dass junge Talente kaum gegen die massive Konkurrenz auf Streamingdiensten ankommen. "Es kommen täglich weltweit 80.000 neue Titel auf den Markt", meint Carpendale. Wer heute versuche, als Musiker Fuß zu fassen, müsse auf das Prinzip Hoffnung setzen, so der 80-Jährige: "Schreibe deine eigenen Lieder, lade sie hoch und bete. Anders geht es nicht."



Auch für sich selbst erwartet der Entertainer keine großen Erfolge mehr. "Ich rechne nicht damit, dass ich jemals wieder einen großen Hit haben würde", erklärte Carpendale. Sein Urteil über den aktuellen Markt: "Die Branche ist kaputt."





