Novo Nordisk drückt beim Wegovy-Tablettenstart aufs Tempo - und rüstet international nach. Während die Abnehmpille in den USA fulminant angelaufen ist, plant der dänische Konzern den Ausbau seines Standorts im irischen Athlone. Dort soll künftig für Märkte außerhalb der Vereinigten Staaten produziert werden.Ziel ist es, verlorenes Terrain im lukrativen Adipositas-Markt zurückzuerobern - insbesondere gegenüber dem US-Konkurrenten Eli Lilly. Die Zahlen sprechen bislang für Novo: Ende Dezember erhielt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär