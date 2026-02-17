St. Gallen / Zürich - Die Schweiz ist mehrheitlich bereit für eine sinnhafte bauliche Verdichtung - aber mit regionalen Differenzen. Das zeigt die erstmalige Erhebung des Verdichtungsbarometers Schweiz 2026. Die Akzeptanz von Verdichtung ist hoch in Städten, solide in Agglomerationen und deutlich zurückhaltender in ländlichen Regionen. Dabei gibt eine Mehrheit der Befragten an, in den letzten 12 Monaten im eigenen Umfeld konkrete Verdichtungsprojekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab