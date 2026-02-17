St. Gallen - Eine der häufigsten Steuerkorrekturen bei Gesellschaften mit Anteilsinhabern betrifft sogenannte geldwerte Leistungen, auch verdeckte Gewinnausschüttungen genannt. Diese tangieren diverse Bereiche der Steuern sowohl bei juristischen als auch bei natürlichen Personen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, sich mit der Thematik zu befassen. Der Artikel zeigt auf, wo das Risiko einer Aufrechnung besonders hoch ist und welche möglichen Folgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab