Nürnberg, Amsterdam, 17. Februar 2026 ad pepper media International N.V., einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, gibt heute die vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 bekannt. Die Gruppe hat demnach einen Umsatz in Höhe von TEUR 21.897 erzielt (Q4 2024: TEUR 5.827). Darin enthalten sind Umsätze aus nicht fortgeführten Tätigkeiten des veräußerten ad agents Segments in Höhe von TEUR 1.742. Das Segment solute (inklusive der zum 1. Oktober erstmals konsolidierten Gesellschaft Checkout Charlie) trug mit insgesamt TEUR 15.814 zum Umsatz des vierten Quartals der Gruppe bei. Das Segment Webgains erzielte einen Quartalsumsatz in Höhe von TEUR 3.257 (Q4 2024: TEUR 3.594), während ad pepper einen Umsatz von TEUR 1.084 erreichte (Q4 2024: TEUR 533). Im vierten Quartal erreichte die Gruppe ein Gesamt-EBITDA von TEUR 5.018 (Q4 2024: TEUR 812) inklusive eines Gewinns aus der Veräußerung des ad agents Segments in Höhe von TEUR 2.340. Die Segment-EBITDAs der fortgeführten Segmente lauten dabei wie folgt: solute (inklusive Checkout Charlie) erzielte einen Wert von TEUR 2.338, Webgains erreichte in Q4 TEUR 848 (Q4 2024: TEUR 1.103) und ad pepper weist ein EBITDA in Höhe von TEUR -90 aus (Q4 2024: TEUR -384). Im gesamten Zwölfmonatszeitraum wurde ein Gruppenumsatz inklusive dem veräußerten ad agents Segment von TEUR 56.957 (Q1-Q4 2024: TEUR 21.450) erzielt, bei einem Gesamt-EBITDA von TEUR 7.171 (Q1-Q4 2024: TEUR 2.003). Damit wird das beste Ergebnis seit Bestehen der Gruppe berichtet. Nach dem erfolgreichen Verkauf von ad agents werden wir im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich nur noch nach zwei Segmenten berichten: solute und Webgains. Das bisherige Segment ad pepper wird im Zuge der Segmentberichterstattung als Teil von Webgains geführt und berichtet. Die Liquiditätsreserve ist mit TEUR 27.330 weiterhin auf einem sehr hohen Niveau (31.12.2024: TEUR 24.155). ad pepper media International N.V. wird voraussichtlich am 30. April 2026 den Bericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlichen. Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR: Q4

2024 Brutto-Sales* 41.916 26.614 126.362 89.656 % Wachstum 57,5 40,9 Umsatz* 21.897 5.827 56.957 21.450 % Wachstum >100,0 >100,0 davon aus fortgeführten Tätigkeiten solute 15.814 N/A 35.045 N/A % Wachstum N/A N/A Webgains 3.257 3.594 11.844 12.355 % Wachstum -9,4 -4,1 ad pepper 1.084 533 3.298 2.095 % Wachstum >100,0 57,4 davon aus nicht fortgeführten Tätigkeiten ad agents 1.742 1.699 6.770 7.000 % Wachstum 2,5 -3,3 EBITDA* 5.018 812 7.171 2.003 davon aus fortgeführten Tätigkeiten solute 2.338 N/A 4.251 N/A Webgains 848 1.103 1.972 2.808 ad pepper -90 -384 448 -273 admin -717 -17 -2.626 -1.254 davon aus nicht fortgeführten Tätigkeiten ad agents 2.638** 110 3.126** 722 Liquide Mittel 27.330 24.155

* aus fortgeführten und nicht fortgeführten Geschäftstätigkeiten ** inkl. Veräusserungsgewinn Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. ir@adpepper.com



