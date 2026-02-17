Amazon - Jetzt dabei sein?
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|167,80
|167,82
|16:04
|167,80
|167,88
|16:04
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:39
|Amazon schlägt Netflix: In diesem Bereich ist Prime Video nicht aufzuhalten
|15:10
|Amazon's Losing Streak Extends as AI Jitters Weigh on Tech
|14:50
|Amazon hat mehr als 30.000 E-Lieferwagen von Rivian auf den Straßen
|Der Onlinehändler Amazon hat mittlerweile über 30.000 elektrische Transporter des US-Herstellers Rivian im Programm. Damit sind innerhalb eines Jahres rund 10.000 Einheiten dazu gekommen. Und es sollen...
|14:39
|"Einer der besten Twists aller Zeiten": Fieser Thriller auf Amazon Prime Video beschäftigt euch für Wochen
|14:34
|Änderungen bei Auszahlungen: Amazon verschiebt Zahlungsrisiko auf Händler
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|AMAZON.COM INC
|167,82
|-0,67 %