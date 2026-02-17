Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG Unternehmen: PVA TePla AG ISIN: DE0007461006 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.02.2026 Kursziel: 30,00 EUR (zuvor: 35,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Starkes Auftragsmomentum legt Fundament für anziehende Dynamik ab 2027 - Guidance 2026 unterhalb der Erwartungen



PVA TePla hat vergangene Woche vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt, die erwartungsgemäß von projektbezogenen Verschiebungen geprägt waren. Während Umsatz und operatives Ergebnis deutlich unter Vorjahr lagen, sticht die Fortsetzung des sehr starken Auftragsmomentums positiv hervor und bestätigt die intakte Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens. Die Guidance für das laufende Jahr liegt hingegen deutlich unterhalb unserer Erwartungen.



2025 geprägt von Projektverschiebungen: Der Konzernumsatz sank 2025 auf rund 244 Mio. EUR (-9,6% yoy), das EBITDA reduzierte sich auf etwa 25 Mio. EUR (Vorjahr: 47,8 Mio. EUR). Hauptursache waren zeitliche Verschiebungen bei der Realisierung und Abnahme einzelner Projekte, insbesondere im Kontext handelspolitischer Unsicherheiten und daraus resultierender Lieferkettenanpassungen bei Kunden. Diese Effekte belasteten die Umsatzrealisierung, während der Auftragseingang stetig verbessert wurde. Nach Unternehmensangaben haben sich die Kunden inzwischen weitgehend an die neuen Rahmenbedingungen angepasst, sodass die Ursachen für die Verschiebungen als temporär einzustufen sind.



Auftragsmomentum nimmt weiter zu: Positiv hervorzuheben ist der Auftragseingang von rund 268 Mio. EUR im Gesamtjahr (+78 % yoy), der den Umsatz klar übertraf und ein Book-to-Bill-Verhältnis oberhalb von 1 impliziert. Wenngleich der hohe Wert in Q4 (91,5 Mio. EUR) maßgeblich durch einen Großauftrag im Segment Material Solutions (~30 Mio. EUR) getragen wurde und damit nicht die neue Quartals-Runrate darstellen dürfte, hat das Jahr 2025 insgesamt eine deutliche Verbesserung dargestellt. Auch der Jahresauftakt 2026 zeigt laut PVA TePla ein weiterhin starkes Momentum. Angesichts der teils langlaufenden Projekte im Bereich Material Solutions (Projektlaufzeiten bis zu 18 Monate) dürfte sich ein wesentlicher Teil dieses Auftragseingangs jedoch erst ab 2027 im Umsatz niederschlagen.



Ausblick 2026: Für 2026 stellt PVA TePla einen Umsatz von EUR 255-275 Mio. sowie ein EBITDA von EUR 26-31 Mio. in Aussicht und bleibt damit deutlich unterhalb unserer Prognosen. Die Guidance reflektiert zwar eine weitere Steigerung des Auftragseingangs insbesondere gegen Ende 2026, berücksichtigt jedoch auch die Langfristigkeit der Projektpipeline, die nach dem schwachen Geschäftsjahr 2024 mit einem Auftragseingang von 150,6 Mio. EUR wieder gestärkt wurde. Wir positionieren uns nun konservativer und erwarten nach einem hoch einstelligen Wachstum im laufenden Jahr jeweils zweistellige Wachstumsraten in 2027/28, wenngleich unsere Umsatzplanung (exkl. Akquisitionen) unterhalb der Mittelfristplanung des Unternehmens (Umsatzziel 500 Mio. EUR in 2028) liegt.



Fazit: Die vorläufigen Zahlen 2025 bestätigen unsere Einschätzung, dass die operative Schwäche aufgrund der Handelsrestriktionen temporär war. Der sehr starke Auftragseingang überwiegt die rückläufigen Ergebniskennzahlen und legt das Fundament für eine schrittweise Erholung in 2026 sowie eine deutlich stärkere Wachstumsdynamik ab 2027. Die mittelfristige Investmentstory bleibt damit grundsätzlich intakt, sodass wir trotz gesenktem Kursziel von 30,00 EUR (zuvor: 35,00 EUR) an unserer Kaufempfehlung festhalten.







