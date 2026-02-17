Der Dax startete im gestrigen Montagshandel (16. Februar) verhalten in die neue Handelswoche. So wirklich zwingend war die Performance des Index nicht. Die Unterstützung bzw. die Orientierung durch die US-Indizes blieb dem Dax gestern versagt, denn die US-Börsen waren feiertagsbedingt geschlossen.Ohne die US-Börsen suchte der Index nach einer klaren Richtung. Leichte Abgaben rissen die Lücke zu den eminent wichtigen 25.000 Punkten weiter auf. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
