Basel - Die Fondsleitung Helvetia Asset Management AG plant für März 2026 eine Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit einem Volumen von rund CHF 128 Mio. zwecks Erwerbs eines Liegenschaftsportfolios mit einem Marktwert von rund CHF 108 Mio. sowie der selektiven Akquisition von weiteren Liegenschaften. Im Einklang mit der Strategie des Helvetia (CH) Swiss Property Fund prüft die Helvetia Asset Management AG den Erwerb eines Immobilienportfolios ...Den vollständigen Artikel lesen ...
